قرارات هامة لرئيس جامعة بنى سويف بشان بعض المعاهد ومستشاراً شئون الابتكار

أصدر الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس حامعة بني سويف، قرارات مهمة بشان بعض المعاهد ومنصب ، وقرار بشأن مستشاراً رئيس الجامعة لشئون الابتكار.

حيث أصدر رئيس الجامعة قرارا رقم 1686، بتعيين الدكتور محمد احمد زكى الاستاذ بكلية الصيدلة للقيام بأعمال عميد معهد النباتات الطبية والعطرية حتى 31/7/2027، كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور عادل جوده العميد السابق تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله.

تجد الإشارة إلى أن الدكتور محمد أحمد زكي على حصل على درجة الدكتوراه فى العقاقير من جامعة بنى سويف عام ٢٠١۳، بعد العمل كباحث زائر بالمركز الوطني لأبحاث النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة – جامعة المسيسيبى بالولايات المتحدة الأمريكية. كما عمل كباحث ما بعد الدكتوراة بجامعة المسيسيبى بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٦م ثم تم تعيينه استاذا مساعدا بكلية الصيدلة جامعة بنى سويف عام ٢٠١٩م، ويعمل أستاذاً للعقاقير والنواتج الطبيعية بكلية الصيدلة – جامعة بني سويف منذ عام ٢٠٢٥م، تولى رئاسة قسم المستحضرات الصيدلية للنباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث النباتات الطبية والعطرية من عام ٢٠٢٠م الى عام ٢٠٢١م وشغل منصب وكيل معهد بحوث النباتات الطبية والعطرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ عام ٢٠٢٤، ويمتلك خبرة دولية في البحث العلمي والنواتج الطبيعية، إلى جانب العمل كمستشارا علميا بالولايات المتحدة الامريكية.

كما أصدر الدكتور طارق على ، قرارا رقم 1685، بتعيين الدكتورة عبير سيد معوض الأستاذ بكلية الصيدله ، مستشاراً لرئيس الجامعة لشئون الابتكار، كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد الفران، تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله مستشارًا لرئيس الجامعة لشؤون الابتكار.

وأوضح رئيس الجامعة، أن منصب مستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار يُعد من المناصب الحيوية التي تعكس توجه الجامعة نحو تبنّي ثقافة الابتكار وتعزيزها في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويجسد رؤية الجامعة فى دعم الإبداع والعمل على تحفيز و تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية ، كما يسهم دور مستشار الابتكار في بناء بيئة جامعية محفزة لريادة الأعمال، من خلال دعم المبتكرين والباحثين، وتيسير التعاون مع المؤسسات الصناعية والبحثية، وتوفير الحاضنات ومراكز الابتكار، ويُعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة عبير شغلت العديد من المناصب القيادية بالجامعة، من بينها المدير التنفيذي لمركز تطوير أداء الجامعة، والقائم بأعمال نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، كما تولت سابقًا منصب وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشاركت في إدارة عدد من المشروعات التطويرية ومشروعات الاعتماد الأكاديمي بالجامعة، وفي مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، قادت الدكتورة عبير عددًا من المشروعات الممولة لدعم تسويق مخرجات البحث العلمي وبناء قدرات نقل التكنولوجيا وإدارة الابتكار، كما تولت الإشراف على أنشطة مكتب براءات الاختراع ومكتب الربط بين الجامعة وقطاع الأعمال، وحصلت على العديد من الشهادات المهنية الدولية المتخصصة في نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية وتطوير الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الأمر الذي أكسبها خبرات نوعية تؤهلها لدعم منظومة الابتكار وتعزيز دور الجامعة في تحويل المعرفة والأبحاث العلمية إلى تطبيقات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وأصدر القائم بأعمال رئيس حامعة بني سويف، قرارا رقم 1687، قيام الدكتور علاء محمود محمد الأستاذ المساعد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر ، قائماً باعمال عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر، كما توجه بالشكر والتقدير للدكتورة وفاء ربيع، العميد السابق للمعهد، على ما قدمته من جهود خلال فترة توليها المسؤولية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور علاء حصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء من جامعة القاهرة – فرع بني سويف عام 2005، ثم ماجستير في فيزياء الليزر من جامعة المنيا عام 2010، ودكتوراه الفلسفة في فيزياء الليزر عام 2016، وتركزت أبحاثه خلال مرحلتي الماجستير والدكتوراه على ليزر أشباه الموصلات وتطبيقاته في الاتصالات الضوئية، شغل عدداً من المناصب القيادية بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر، من بينها وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مركز تكنولوجيا الليزر والدعم الفني، ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، ومدير وحدة القياس والتقويم، والقائم بأعمال رئيس قسم علوم الليزر وتفاعلاته، ورئيس لجنة الدراسات العليا والبحوث بالمعهد. كما شغل عدداً من المهام الإدارية والأكاديمية، وشارك في إعداد وتطوير اللوائح الأكاديمية والمالية، وتطوير المعامل والبرامج التعليمية والتدريبية.

أما القرار الاخير فقد أصدر الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس حامعة بني سويف، قرارا1688، بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز للقيام بأعمال عميد المعهد القومى لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطه حتى 31/7/2027 ، كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور عبد الله حسين العميد السابق ، تقديرًا لما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عبد العزيز محمد أبو العلا أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة بني سويف، حصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة فرع بني سويف بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ثم ماجستير ودكتوراه في المحاسبة. بدأ مسيرته الأكاديمية كمعيد عام 1990 وتدرج في المناصب حتى أصبح أستاذاً بالقسم في يوليو 2026. قام بتدريس جميع المقررات المحاسبية في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا الأكاديمية والمهنية، وشارك في برامج دولية مثل الزمالة الأمريكية في المراجعة (CPA) والزمالة في المحاسبة الإدارية والتكاليف (CMA) والزمالة في المحاسبة المالية (PFA). كما حصل على العديد من الدورات والشهادات المتخصصة منها TOEFL، ودورات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، ودورات إعداد المعلم الجامعي ومراجع الجودة.