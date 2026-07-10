طقس الأيام المقبلة..الأرصاد تحذر من حرارة مرتفعة ورطوبة وشبورة كثيفة حتى الثلاثاء

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة موجة من الاجواء الصيفية شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، بينما أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مهمة بشأن الشبورة المائية الصباحية التي قد تؤثر على مستوى الرؤية في عدد من الطرق الحيوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



- أجواء حارة ورطبة على أغلب المحافظات



أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها الخاص بحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 10 يوليو وحتى الثلاثاء 14 يوليو 2026، أن البلاد ستشهد استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب نهارًا على معظم الأنحاء، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مع أجواء تميل إلى الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا ببعض المناطق دون أن يؤثر على الارتفاع العام في درجات الحرارة.



- شبورة مائية وتحذيرات لقائدي السيارات



وأشارت التوقعات إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.



وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة في بعض الفترات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، الأمر الذي يستوجب الالتزام بالسرعات المقررة واتباع تعليمات المرور حفاظًا على سلامة قائدي المركبات.



الرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

وأكدت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية أعلى من القيم المسجلة في الظل، وهو ما يجعل الشعور بالأجواء أكثر حرارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة.



وبحسب التوقعات، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة بين 30 و31 درجة مع حرارة محسوسة تصل إلى 35 درجة.



أما شمال الصعيد فتبلغ العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة، بينما يواصل جنوب الصعيد تسجيل أعلى درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 40 و41 درجة مئوية، مع حرارة محسوسة تصل إلى 42 درجة.



- نصائح مهمة لمواجهة الطقس الحار



ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة المائية، حفاظًا على السلامة العامة حتى انتهاء هذه الموجة الحارة.

