عاجل|حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار مع تعطل حركة النفط في مضيق هرمز

تواصل أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 استقرارها في جميع محطات الوقود بمصر، رغم تصاعد التوترات في منطقة الخليج وتباطؤ حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط، ما يضع الأسواق في حالة ترقب لقرارات لجنة التسعير التلقائي خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

حتى الآن، لم تصدر الحكومة أي قرار جديد بشأن تعديل أسعار الوقود، لتستمر الأسعار الرسمية على النحو التالي:

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر .

. بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر .

. بنزين 95: 24 جنيهًا للتر .

. السولار: 20.50 جنيهًا للتر .

. الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر .

. أسطوانة البوتاجاز المنزلية: 275 جنيهًا.

وتظل هذه الأسعار سارية لحين إعلان أي قرارات جديدة من لجنة التسعير التلقائي.

الحكومة تعيد تفعيل لجنة التسعير التلقائي

أعلنت الحكومة إعادة تفعيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول للعام المالي 2026-2027، على أن تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عودة اللجنة لا تعني بالضرورة زيادة أسعار البنزين أو السولار، وإنما تهدف إلى مراجعة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

توقف شبه كامل لحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز

يتزامن استقرار أسعار الوقود في مصر مع تطورات متسارعة في أسواق الطاقة العالمية، بعدما أظهرت بيانات حديثة أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة، عقب تجدد الضربات الأمريكية على إيران ورد طهران باستهداف مواقع أمريكية في الخليج.

وأشارت بيانات شركة كبلر إلى أن ناقلتين فقط تمكنتا من عبور المضيق خلال الساعات الأولى من اليوم، في مؤشر يعكس تصاعد المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية في المنطقة.

شركات الشحن والتأمين ترفع مستوى الحذر

أكدت مصادر بقطاع الشحن البحري أن عددًا متزايدًا من السفن بدأ إغلاق أجهزة التعرف الآلي لتجنب المخاطر الأمنية، ما يجعل تتبع حركة الملاحة أكثر صعوبة.

كما أوصت بعض شركات التأمين ضد مخاطر الحرب بتعليق رحلات السفن عبر مضيق هرمز مؤقتًا، بينما أعادت شركات أخرى تقييم شروط التأمين بعد الهجمات الأخيرة، وسط تحذيرات من ارتفاع احتمالات تعرض السفن عالية القيمة لخسائر كبيرة.

هل تؤثر أزمة مضيق هرمز على أسعار البنزين في مصر؟

يرى خبراء الطاقة أن أي اضطراب طويل في حركة النفط عبر مضيق هرمز قد ينعكس على أسعار النفط العالمية، وهو ما قد يؤثر لاحقًا على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

ورغم ذلك، فإن تحديد أسعار البنزين والسولار في مصر لا يعتمد فقط على أسعار خام برنت، بل يشمل أيضًا سعر صرف الدولار، وتكاليف الاستيراد والشحن والتأمين والتكرير والنقل، وهي العوامل التي تستند إليها لجنة التسعير التلقائي عند مراجعة الأسعار.

السيناريوهات المتوقعة لأسعار الوقود

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير، تبقى ثلاثة سيناريوهات مطروحة:

تثبيت الأسعار إذا استقرت تكلفة توفير الوقود.

إذا استقرت تكلفة توفير الوقود. خفض الأسعار في حال تراجع أسعار النفط عالميًا وانخفاض تكاليف الاستيراد.

في حال تراجع أسعار النفط عالميًا وانخفاض تكاليف الاستيراد. زيادة الأسعار إذا استمر التصعيد في الخليج وارتفعت أسعار النفط والشحن والتأمين.

وفي الوقت الحالي، لا توجد أي قرارات رسمية بتعديل أسعار البنزين أو السولار، بينما يظل مسار أسواق الطاقة العالمية، خاصة تطورات مضيق هرمز، أحد أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه أسعار الوقود خلال المراجعة المقبلة للجنة التسعير التلقائي.