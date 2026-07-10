المركزي يثبت أسعار الفائدة.. رسالة طمأنة للأسواق وترقب لقرارات المرحلة المقبلة

في خطوة كانت محل ترقب واسع من المستثمرين وأصحاب المدخرات والقطاع المصرفي، حسم البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، مؤكدًا استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية، وسط متابعة دقيقة لمعدلات التضخم والتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها المنعقد اليوم، لتواصل السياسة النقدية مسارها الحالي الهادف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق ومواجهة الضغوط التضخمية دون إجراء أي تعديل على أسعار العائد الأساسية.

وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، بينما ثبت سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما أبقى البنك المركزي على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويعكس القرار رؤية البنك المركزي في التعامل بحذر مع التطورات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، إلى جانب مراقبة المؤشرات المحلية، وعلى رأسها معدلات التضخم وحركة الأسعار، قبل الإقدام على أي تغيير في السياسة النقدية.

ويُعد قرار تثبيت الفائدة من أكثر القرارات تأثيرًا على النشاط الاقتصادي، لما له من انعكاسات مباشرة على تكلفة التمويل، وأسعار القروض، وعوائد الشهادات والودائع البنكية، فضلًا عن تأثيره في قرارات الاستثمار والإنفاق داخل السوق المصرية.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك العاملة في السوق المحلية في تطبيق أسعار العائد الحالية على منتجاتها الادخارية والتمويلية، لحين صدور أي قرارات جديدة تتماشى مع توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على معدلات النمو، مع تجنب اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر في استقرار الأسواق أو النشاط الاقتصادي.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وفقًا لتطورات معدلات التضخم، وسعر الصرف، والأوضاع الاقتصادية العالمية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة.