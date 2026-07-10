وفد من جامعة بنى سويف فى زيارة لمقر القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة

بحضزر ومشاركة ممثلين لمختلف كليات الجامعة:

زيارة وفد جامعة بنى سويف لمقر القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة

تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية وكليات الجامعة، زيارة لمقر القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة ، وذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، عقيد أ ح / أحمد عبد الجواد نصار (مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة) ، وبحضور وفد من طلاب كليات الجامعة وطلاب من اجل مصر.

جاء ذلك فى اطار حرص جامعة بنى سويف على تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء لدى طلابها. حيث شاهدوا الصرح العظيم الذى افتتحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الاحتفالية الكبرى .

وجاءت مشاركة الطلاب في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية الوطنية، والمشاركة الإيجابية في مختلف الفعاليات التي تجسد مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية .

وأكد الدكتور طارق على، رئيس الجامعة ، أن مشاركة الطلاب في هذه الزيارة الوطنية تمثل مصدر فخر واعتزاز للجامعة، وتعكس ثقة مؤسسات الدولة في شباب الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها بناء شخصية الطالب ، وتنمية وعيه الوطني، ، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مستقبل الوطن ،

ويعد مقر القيادة الاستراتيجية للدولة أحد أهم الصروح الوطنية الداعمة لمنظومة القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات وتعزيز قدرات الدولة المصرية، وترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم التنمية الشاملة في مختلف القطاعات .

وأضاف أن الجامعة تحرص باستمرار على إتاحة الفرص أمام الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بما يعزز لديهم قيم الانتماء والولاء ويرسخ إدراكهم لحجم الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات،

ومن جانبه أوضح عقيد أح / احمد عبد الجواد نصار (مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة) ، أن مشاركة الطلاب في هذه الزيارة الوطنية تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به إدارة التربية العسكرية في تنمية الحس الوطني لدى الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بمؤسسات الدولة، وتعريفهم بحجم الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته ، وأن إدارة التربية العسكرية تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج والزيارات الميدانية التي تسهم في بناء الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعميق مفاهيم الانتماء والمسؤولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في إعداد جيل يمتلك العلم والوعي والقدرة .

وبختام الزيارة أعرب الطلاب عن فخرهم واعنزازهم بما شاهدوه داخل المقر مؤكدين أن ما شاهدوه يجسد حجم الجهد المبذول للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.

وتم اخذ الصور التذكارية