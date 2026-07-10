محافظ بني سويف يهنئ الطالب الأول على مستوى الجمهورية بمدارس شركة المياه

ابن بنى سويف الأول على الجمهورية

محافظ بني سويف يهنئ الطالب بدر محمود حسن بمدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة المياه، ويهنئ رئيس الشركة القابضة وشركة مياه بني سويف وقطاع التعليم الفني بمديرية التعليم.

وقد هنأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الطالب بدر محمود حسن وأسرته، بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح واستكمال مسيرته العلمية.

وأشاد المحافظ بالطالب، ابن قرية باروط، والدارس بمدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والذي حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد حصوله على 694.5 درجة من إجمالي 700 درجة بنسبة 99.21%، في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات (نوعي)، تخصص معالجة وضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء بني سويف وريادتهم في التعليم الفني، ويجسد ثمرة الاجتهاد والتميز.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشيدًا بما توليه الشركة القابضة وشركاتها التابعة من اهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني المتخصص وإعداد كوادر مؤهلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب المحافظ كذلك عن تهنئته لقطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مشيدًا بمنظومة العمل والجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم الفني ودعم الطلاب المتفوقين، كما هنأ إدارة مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة التدريس بها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، ولمحافظة بني سويف المزيد من النماذج المشرفة في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى قام الدكتور سعيد خليدي مدير عام ادارة بني سويف التعليمية بزيارة مدرسة / الشهيد صفوت الابتدائية لمتابعة الفصول من خلال تنفيذ خطة البرنامج العلاجي، التي تم وضع خطط البرامج العلاجية لها وتنفيذها للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب الضعاف حيث تفقد عدداً من الفصول الدراسية، واطلع على آليات تنفيذ البرنامج العلاجي، ومدى التزام المدارس بالخطة الزمنية الموضوعة، كما تابع مستوى تفاعل الطلاب مع الأنشطة التعليمية المقدمة، وناقش المعلمين حول أساليب التدريس المستخدمة لمعالجة اسباب الضعف وتحسين مستويات الطلاب .

وأكد خليدى أن البرنامج العلاجي يمثل أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من فترة تنفيذ البرنامج، والتركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الطلاب، مع متابعة مستوى التحسن بصورة مستمرة، بما يحقق الأهداف المرجوة.

كما وجه خليدى بضرورة الالتزام بتنفيذ الخطة العلاجية وفق التعليمات المنظمة، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، مع استمرار المتابعة الميدانية وتقييم الأداء لضمان تحقيق أفضل النتائج