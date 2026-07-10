بث مباشر مباراة إسبانيا ضد بلجيكا في كأس العالم 2026..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر مباراة إسبانيا ضد بلجيكا، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في دورالـ 8 بكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتي 19 يوليو 2026.

حقق منتخب إسبانيا إنجاز التأهل لهذا الدور بعد فوزه علي نظيره البرتغالي في دور الـ 32 بهدف نظيف ة وكان المنتخب البلجيكي قد إنتزع التأهل لدور الـ 8 عقب تجاوزه عقبة الولايات المتحدة برباعية.

موعد مباراة إسبانيا ضد بلجيكا

يترقب عشاق الكرة حول العالم موعد بث مباشر لمباراة منتخب إسبانيا ضد بلجيكا التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد بلجيكا

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب بلجيكا التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي تنطلق في تمام الساعة الـ 10 من مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري، عبر قنوات بي ان سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

إسبانيا ضد بلجيكا

تشكيل منتخب إسبانيا ضد بلجيكا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد نظيره منتخب بلجيكا حيث من المنتظر الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو- باو كوبارسي- إيمريك لابورت- مارك كوكوريلا.

خط الوسط : رودري- بيدري- داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال- ميكيل أويارزابال- أليكس باينا.

تشكيل منتخب بلجيكا ضد إسبانيا

من المنتظر أن يضم تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع ضد نظيره منتخب إسبانيا العناصر الأتية..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني، بيني ميشيل، نغويي، ماكسيم دي كويبر.

خط الوسط: نيكولاس راسكين، أمادو أونانا، يوري تيليمانس.

خط الهجوم: دودي لوكيباكيو، لياندرو تروسارد، تشارلز دي كيتيلير.

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