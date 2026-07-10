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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

رسميًا..نتيجة الدبلومات الفنية 2026 متاحة الآن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انتهت لحظات الانتظار التي عاشها مئات الآلاف من طلاب التعليم الفني، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية 2026 رسميًا عبر موقعها الإلكتروني، ليتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم والمجموع الكلي وحالة النجاح أو الدور الثاني خلال دقائق معدودة باستخدام رقم الجلوس فقط.

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- إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026 رسميًا

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2026، وأتاحتها عبر بوابة نتائج الشهادات العامة، لتكون متوفرة أمام جميع الطلاب في مختلف التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية.

وتوفر الخدمة الإلكترونية وسيلة سريعة وآمنة للحصول على النتيجة من المصدر الرسمي، دون الحاجة إلى التوجه للمدارس أو انتظار تعليق الكشوف داخل الإدارات التعليمية.

- كيفية الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطالب معرفة نتيجته بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ثم اختيار خدمة "نتيجة الدبلومات الفنية 2026"، وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة، والضغط على زر "عرض النتيجة"، لتظهر جميع البيانات فورًا.

- ماذا تعرض بوابة النتائج؟

تتضمن النتيجة جميع البيانات الأساسية الخاصة بالطالب، وتشمل الاسم، ورقم الجلوس، والدرجات التفصيلية في جميع المواد، والمجموع النهائي، بالإضافة إلى تحديد الموقف النهائي للطالب سواء النجاح، أو دخول امتحانات الدور الثاني، أو الرسوب.

- أهمية النتيجة في تحديد المرحلة المقبلة

تمثل نتيجة الدبلومات الفنية نقطة الانطلاق للطلاب نحو المرحلة التعليمية التالية، إذ يعتمد عليها الراغبون في التقديم إلى الجامعات التكنولوجية والمعاهد والكليات المتاحة لطلاب التعليم الفني، إلى جانب استكمال إجراءات التنسيق وفق الضوابط التي تعلنها الجهات المختصة.

- تنبيه مهم من وزارة التربية والتعليم

دعت الوزارة الطلاب إلى الاعتماد على الموقع الرسمي فقط عند الاستعلام عن النتيجة، مع التأكد من إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة، لضمان ظهور البيانات الدقيقة وتجنب المواقع والروابط غير الرسمية.


 

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