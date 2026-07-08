رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس.. موعد إعلان نتيجة الشهادات الفنية وخطوات الاستعلام

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام باستخدام رقم الجلوس.

وتشمل نتيجة الشهادات الفنية 2026 جميع التخصصات، وهي الدبلوم الصناعي، والدبلوم التجاري، والدبلوم الزراعي، والدبلوم الفندقي، بنظامي الثلاث والخمس سنوات، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم فور اعتماد النتيجة رسميًا.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 وإعلانها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن النتيجة لن تُنشر قبل الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة النهائية، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشددة على أن الإعلان الرسمي سيكون عقب اعتمادها مباشرة.

رابط نتيجة الشهادات الفنية 2026 برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تتيح المنصة الإلكترونية معرفة النتيجة بسهولة لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ويُنصح الطلاب بالاعتماد على الموقع الرسمي فقط، وعدم الانسياق وراء أي روابط أو صفحات غير معتمدة تدّعي إعلان النتيجة قبل الموعد الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026

للحصول على نتيجة الشهادات الفنية 2026 فور إعلانها، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

اختيار "نتيجة الدبلومات الفنية 2026".

تحديد نوع الدبلوم والتخصص.

إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

تظهر درجات الطالب كاملة والمجموع والحالة فور اعتماد النتائج رسميًا.

أعمال التصحيح والمراجعة مستمرة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تُجرى وفق ضوابط دقيقة، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مع مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة قبل إعلان النتيجة.

وأوضحت الوزارة أن إعلان النتيجة لن يتم إلا بعد انتهاء جميع الإجراءات الرسمية واعتمادها، حفاظًا على دقة النتائج ومصداقيتها.

إعلان أوائل الدبلومات الفنية 2026

من المنتظر أن تعلن وزارة التربية والتعليم أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2026 بالتزامن مع اعتماد النتيجة، وذلك قبل إتاحتها إلكترونيًا لجميع الطلاب، في إطار الإجراءات المعتادة التي تتبعها الوزارة كل عام.

ويشمل إعلان الأوائل مختلف التخصصات التعليمية، إلى جانب نظامي الثلاث والخمس سنوات، قبل فتح باب الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

نصائح مهمة للطلاب قبل إعلان النتيجة

تنصح وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة المنصات الرسمية فقط للحصول على الأخبار الخاصة بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2026، مع الاحتفاظ برقم الجلوس لتسهيل عملية الاستعلام فور ظهور النتيجة.

كما شددت الوزارة على عدم التعامل مع أي صفحات أو مواقع غير رسمية تزعم توفير النتيجة قبل اعتمادها، مؤكدة أن النتيجة ستُعلن في الوقت المحدد عبر القنوات الرسمية فقط.