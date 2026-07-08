دعاء يريح الأعصاب ويشرح الصدر.. أفضل الأدعية المأثورة لراحة القلب وتفريج الهموم

يبحث كثير من المسلمين عن دعاء يريح الأعصاب ودعاء يشرح الصدر ودعاء يريح النفس، خاصة في ظل ضغوط الحياة اليومية وكثرة المسؤوليات، إذ يبقى الدعاء من أعظم العبادات التي تمنح القلب الطمأنينة، وتبعث في النفس السكينة والرجاء، مع اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على تفريج الهموم وكشف الكروب.

ويؤكد العلماء أن الإكثار من الدعاء، مع حسن الظن بالله، والالتزام بالأذكار والاستغفار، من الأسباب التي تعين المسلم على مواجهة الضيق والقلق، وتمنحه السكينة والراحة النفسية.

دعاء يريح الأعصاب ويفرج الهم

من أفضل الأدعية التي يرددها المسلم عند الشعور بالضيق والهم:

«اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل عليّ غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

ويُعد هذا الدعاء من الأدعية التي تحمل معاني التوكل والافتقار إلى الله، وسؤاله الفرج والرحمة في أوقات الشدة.

دعاء يشرح الصدر ويطمئن القلب

ومن الأدعية التي يرددها المسلم طلبًا للراحة والسكينة:

اللهم إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وتصرف عني شتات العقل والتفكير.

اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم إني أسألك مغفرة تشرح بها صدري، وتيسر بها أمري، وتكشف بها ضري، إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، أخرجني من الضيق إلى أوسع الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بك.

وتجمع هذه الأدعية بين طلب المغفرة والرحمة والسكينة، وهي من أكثر الأدعية التي يحرص المسلمون على ترديدها عند الشعور بالقلق أو الضيق.

أذكار تمنح النفس الطمأنينة

ينصح العلماء بالإكثار من ذكر الله، لما له من أثر كبير في تهدئة النفس، ومن أبرز الأذكار:

لا إله إلا الله الحليم الكريم.

لا إله إلا الله العلي العظيم.

سبحانك إني كنت من الظالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

كما يُستحب الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، فهما من أسباب تفريج الكرب وزيادة الرزق وطمأنينة القلب.

دعاء الرزق والعافية

ومن الأدعية الجامعة التي يستحب ترديدها:

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

وكذلك:

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، واشفني شفاءً لا يغادر سقمًا».

فضل الدعاء والاستغفار

يؤكد أهل العلم أن الدعاء عبادة عظيمة تقرب العبد من ربه، وأن الاستغفار من أعظم أسباب تفريج الهموم وجلب الرزق، مستشهدين بقوله تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا * يرسل السماء عليكم مدرارًا * ويمددكم بأموال وبنين﴾.

ولهذا، فإن المداومة على الدعاء، مع الإخلاص واليقين بالإجابة، والإكثار من ذكر الله والاستغفار، تعد من أهم الوسائل التي تمنح المسلم الطمأنينة وراحة القلب، وتعينه على تجاوز ضغوط الحياة ومواجهة الشدائد بثقة وتوكل على الله.