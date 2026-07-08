محافظ بني سويف يعقد لقاءه الأسبوعي بالمواطنين وتكليفات فورية بسرعة حل الشكاوى

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومناقشتها مع الجهات التنفيذية المختصة، في حضور التنفيذيين المعنيين من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري شركات المرافق، ومسؤولي المديريات والإدارات المختصة، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحلها بصورة فورية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وخلال لقاء اليوم، ناقش المحافظ شكوى مواطنة من قرية دموشيا التابعة لمركز بني سويف، تتضرر من عدم استخراج ترخيص بناء، حيث أوضح رئيس المدينة أنه فور انتهاء المواطنة من سداد رسوم التأمينات واستيفاء المستندات المطلوبة سيتم إصدار الترخيص وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وبحث المحافظ شكوى أحد المواطنين يحتاج لإجراء جراحة دوالي ويعانى من قرحة مزمنة وانسداد بالأوعية الدموية، حيث أفاد مسؤولو التأمين الصحي بأنه تم عرض الحالة على استشاري القسم، وتحديد موعد لعرضها على لجنة الأوعية الدموية لتقييم مدى احتياجها لإجراء تدخل جراحي واتخاذ القرار الطبي المناسب.

وفيما يتعلق بشكوى أحد سكان مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بنى سويف، من وجود تسريب مياه أسفل العقار، أوضح مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه ،بعد المعاينة الميدانية واستخدام أجهزة كشف الأعطال، تبين أن سبب التسريب ارتفاع غرفة التفتيش الخاصة بالعقار وعدم عزلها بالشكل المناسب، حيث كلف المحافظ الوحدة المحلية وشركة المياه بإعادة فحص الموقع عقب انتهاء المواطن من تنفيذ أعمال عزل غرفة التفتيش.

كما استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قرية ملاحية سعيد جعفر بمركز ببا، بشأن وجود تعديات على حرم نهر النيل تمثلت في أعمال ردم وبناء، حيث أوضح رئيس مركز ومدينة ببا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الضوابط والقوانين المنظمة.

وعلى الصعيد الإنساني والتكافل الاجتماعي، قرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة من المحافظة، وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة مستديمة على مدى 6 أشهر متتالية، مع التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير كرسي متحرك لنجل أحد المواطنين، الذي يعاني من تأخر ذهني وضعف بالحركة وضمور بالمخ ويحتاج إلى علاج ومتابعة طبية مستمرة، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة للأسرة وإجراء الزوجة مؤخرًا لعملية جراحية.

كما قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة لأرملة تُوفي عنها زوجها منذ شهرين ولم يتم صرف معاشه حتى الآن، ولا تمتلك أي مصدر دخل في ظل ظروفها الاجتماعية والصحية، موجهًا رئيس الوحدة المحلية بمتابعة إنهاء إجراءات صرف مستحقاتها بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن سرعة تقديم الدعم اللازم لها