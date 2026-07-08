إصلاح التسريبات بقرية بنى حدير وضبط 2700 عبوة مجهولة المصدر والتحفظ عليها

جهود وأنشطة الوحدات المحلية ببنى سويف:

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية في مختلف القطاعات، والتي شملت أعمال النظافة والتجميل، وإزالة الإشغالات،ومتابعة التعديات، ومتابعة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وصيانة المرافق، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

ففي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز تنفيذ حملة تموينية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت عن ضبط 2700 عبوة مجهولة المصدر والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم المرور على المخابز البلدية وتحرير 10 محاضر مخالفات تموينية متنوعة شملت سوء إنتاج الخبز ومخالفات للاشتراطات التموينية، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية للحفاظ على جودة السلع المدعمة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال نظافة ومسح للطريق الدائري وطريق بني صالح ورفع التراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تواصلت أعمال النظافة المكثفة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، والتي شملت شوارع الشباب والطحاوية وطراد النيل البحري والمناهري والمستوصف وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس وحيدر وخلف الاستراحة ومستشفى المودة وإدارة التضامن الاجتماعي وعمائر الشونية ومنطقة النصف فدان، إلى جانب تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما جرى تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار بالشوارع الرئيسية، ومتابعة سير العمل داخل الإدارات والأقسام بالوحدة المحلية لضمان سرعة إنجاز طلبات التصالح، فيما واصلت الوحدات القروية بقمبش وسدس وهلية تنفيذ حملات النظافة بالشوارع الرئيسية ومداخل القرى ورفع المخلفات لتحسين المظهر الحضاري.

وفي مركز ومدينة سمسطا، استجابت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس رئيس المدينة لشكوى تم رصدها بشأن وجود شجرة تحجب الرؤية بطريق مدرسة الشهيد حسام عبد المعتمد الثانوية، حيث تم إزالة الشجرة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما نُفذت حملة مكثفة للنظافة والتجميل أسفرت عن رفع المخلفات من شوارع المدينة والقرى وتفريغ الحاويات، إلى جانب متابعة ملف المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مع وقف أعمال بناء بدون ترخيص بزمام قرية دشطوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، واصلت الوحدة المحلية تنفيذ حملات النظافة والتجميل بمدينة ناصر وقرية الشناوية، حيث شملت الأعمال عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية، منها شارع الجيش والمصرفين القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية وعزبة إبراهيم باشا ونهضة مصر وطريق السقاية، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية دلاص أعمال شفط مياه الصرف الصحي بقرية طنسا الملق، وتمهيد الشوارع، ومتابعة تطهير الآبار والغرف المنزلية تمهيدًا لتشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية.

وفي مركز ومدينة الواسطى،تابع علي يوسف رئيس المدينة جهود فرق النظافة بالمدينة والوحدات القروية،حيث تم رفع المخلفات من عدد كبير من الشوارع الرئيسية والفرعية،بجانب تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين، أسفرت عن رفع الاشغالات المتنوعة وإزالة التعديات على الأرصفة ورفع الباعة الجائلين من محيط المدارس والشوارع الرئيسية، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية الميمون أعمال إصلاح تسربات المياه بقرية بني حدير بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، واستخدام أجهزة كشف الأعطال، فضلاً عن رفع المخلفات من مناطق التجمعات وجمع القمامة من القرى وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق رئيس المركز، استمرت الجهود الميدانية لرفع مستوى الخدمات، حيث تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية والتحفظ على المضبوطات، كما قام قسم الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بعدد من المحولات مع الالتزام بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتمت إعادة زراعة عمودي كهرباء بطريق إدراسيا عقب سقوطهما حفاظًا على السلامة العامة، إلى جانب متابعة أعمال تطهير مصرف المحيط وصلة طريق النويرة/شاويش، وري السياج الشجري بطريق ننا/إهناسيا.