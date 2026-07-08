ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وكميات من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق

خلال حملات لتموين بنى سويف

نفذت مديرية تموين ببني سويف، برئاسة محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وبمتابعة الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز ومستودعات البوتاجاز، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، وضمان وصول السلع المدعمة للمستحقين.

وأسفرت الحملات، التي نُفذت من خلال إدارات التموين المختلفة، عن تحرير العديد من المحاضر والمخالفات التموينية، حيث تمكنت إدارة تموين ببا من تحرير 14محضرًا، لمخالفات شملت ضبط 2طن من النخالة مجهولة المصدر، و30 كرتونة مكرونة تموينية تم تجميعها بغرض بيعها في السوق السوداء، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية و12 كجم من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر، كما تم ضبط مركبتي "توك توك" محملتين بدقيق بلدي مدعم وسلع تموينية مدعمة مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلاً عن تحرير تقارير ضد عدد من المنافذ التموينية للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تنفيذ حملة مماثلة بدائرة مركز ومدينة ببا،أسفرت عن تحرير 26 جنحة تموينية، شملت ضبط 25كجم من اللحوم والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 330علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بعدد من الأنشطة التجارية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة،

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية، نفذت إدارة التجارة الداخلية حملة موسعة أسفرت عن سحب 9عينات من المواد البترولية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وضبط 3مخالفات لعدم تنفيذ الحصص المقررة بمستودعات البوتاجاز، ومخالفتين لغلق مستودعات أثناء مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب فحص مخالفتين تتعلقان بالعلامات التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وحول كميات القمح التى تم تسلينمها للصوامع والشون ببنى سويف، قال محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم" بلغ 351 ألفًا و213 طنًا،تم استلامها وفرزها من خلال مواقع التخزين المختلفة من الصوامع والشون الحكومية المنتشرة على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عمليات الاستلام وسير العمل بصورة منتظمة مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين.

يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا، تنوعت بين أنظمة الزراعة المختلفة، وشملت عددًا من الأصناف عالية الإنتاجية، من بينها أصناف قمح الخبز مثل سدس 14 وجيزة 171 وسخا 95 ومصر 3 ومصر 4، بالإضافة إلى أصناف الديورم المخصصة لإنتاج المكرونة، ومنها بني سويف 5 وبني سويف.