مفاجأة في نتيجة طب أسنان سوهاج.. رسوب 65.77% بالفرقة الأولى والجامعة تكشف الأسباب

أثارت نتيجة كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج حالة واسعة من الجدل، بعد إعلان نسب النجاح والرسوب للعام الدراسي الحالي، والتي كشفت عن ارتفاع نسبة الرسوب بين طلاب الفرقة الأولى، في الوقت الذي أكدت فيه الجامعة التزامها الكامل بمعايير الدقة والشفافية في أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

وتصدرت نتيجة طب أسنان سوهاج اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان الأرقام الرسمية التي أظهرت تفاوتًا واضحًا بين نتائج الفرقتين الأولى والثانية.

رسوب 65.77% في الفرقة الأولى بطب أسنان سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج أن نسبة الرسوب بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بلغت 65.77%، مقابل نسبة نجاح وصلت إلى 34.23%، وهي النسبة التي أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الجامعية.

في المقابل، جاءت نتائج الفرقة الثانية بصورة مختلفة، حيث سجلت نسبة نجاح 86.85%، بينما بلغت نسبة الرسوب 13.15%، وهو ما يعكس اختلاف النتائج بين المستويين الدراسيين.

جامعة سوهاج توضح حقيقة نتائج طب أسنان

أكدت جامعة سوهاج، في بيان رسمي، أن إعلان النتائج جاء بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، وفق ضوابط ومعايير أكاديمية تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت الجامعة أن النتائج تعبر عن الأداء الفعلي للطلاب خلال الامتحانات، وأن جميع إجراءات التصحيح تمت بمنتهى الدقة والشفافية دون أي استثناءات.

الجامعة: العدالة في التقييم أولوية

وشددت الجامعة على أن نسب النجاح والرسوب تعكس التطبيق الكامل لمعايير التقييم الأكاديمي المعتمدة، مؤكدة أن المصداقية في إعلان النتائج تمثل أحد أهم عناصر الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

وأضافت أن الالتزام بالمعايير العلمية في التصحيح يهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة تمتلك الكفاءة اللازمة، خاصة في الكليات الطبية التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التحصيل العلمي والعملي.

دعم أكاديمي للطلاب خلال المرحلة المقبلة

وأشارت جامعة سوهاج إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التعليم والامتحانات داخل الكلية، مع تقديم برامج دعم أكاديمي للطلاب لمساعدتهم على تحسين مستواهم العلمي، بما يسهم في رفع نسب التحصيل والحفاظ على جودة مخرجات التعليم.

وأكدت الجامعة أن تطوير العملية التعليمية يظل أولوية، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير الجودة في التدريس والتقييم، بما يحقق مصلحة الطلاب ويرتقي بالمستوى الأكاديمي داخل الكلية.

نتيجة طب أسنان سوهاج تثير اهتمام الطلاب

وتواصل نتيجة طب أسنان سوهاج جذب اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، خاصة بعد إعلان نسبة الرسوب المرتفعة في الفرقة الأولى، بينما أكدت الجامعة أن النتائج جاءت وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة، وأنها مستمرة في توفير الدعم العلمي للطلاب والعمل على تطوير المنظومة التعليمية خلال الفترات المقبلة.