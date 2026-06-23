"نتيجتك هُنا".. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية الترم الثاني

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أعمال التصحيح والمراجعة النهائية لأوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور انتظارًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2026 خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2026

وأكدت المديرية في بيان رسمي أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2026 غير صحيح، مشددة على أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل الكنترولات، ولم يتم اعتماد النتيجة حتى الآن.

من جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة تحري الدقة الكاملة في عمليات التصحيح والمراجعة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة، مؤكدًا عدم التسرع في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2026 قبل الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية اللازمة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أن أعمال المراجعة النهائية تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع توقعات بالانتهاء منها واعتماد النتيجة بنهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2026 فور اعتمادها عبر القنوات الرسمية للمحافظة.

كما ناشدت المديرية الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المتداولة من مصادر غير رسمية، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة موعد إعلان النتيجة.

وفي إطار متابعة سير العمل، أجرى محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولة تفقدية داخل لجان التصحيح وغرف الكنترول، مؤكدًا أهمية المراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابة ورصد الدرجات بمنتهى الشفافية والحيادية.

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة الشرقية نحو 147 ألفًا و714 طالبًا وطالبة، موزعين على 845 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية، حيث اختتموا الامتحانات يوم 11 يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2026 رسميًا فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة ظهور النتيجة من خلال الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية فور اعتمادها، حيث أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لإعلان نتائج محافظة الشرقية.

2- اختيار خدمة "نتيجة الشهادة الإعدادية 2026".

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

4- الضغط على زر "عرض النتيجة" أو "استعلام".

5- الانتظار لثوانٍ حتى تظهر النتيجة متضمنة درجات جميع المواد الدراسية.