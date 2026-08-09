رفع 140 طن قمامة وإزالة 13 حالة تعدى و318 إشغال ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والتصدي للتعديات ومخالفات البناء، إلى جانب متابعة مشروعات التطوير وملفات التصالح والمرافق والخدمات اليومية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المدن والقرى.

ففى مركز ومدينة الفشن نفذت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، بحضور الأستاذ ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز ومسؤولي شرطة المرافق والإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 318 حالة إشغال متنوعة من طريق طراد النيل وشارع بورسعيد وسعد زغلول وشارع الجيش والإبراهيمية، وشملت تندات الصاج والكراسي البلاستيكية والطاولات والعروق الخشبية والأعمدة واللافتات العشوائية غير المرخصة والتعديات على الأرصفة والباعة الجائلين والفاترينات، كما أسفرت الحملة المكبرة للإزالات، عن إزالة 13 حالة تعدٍ بمدينة الفشن وقريتي منسابة ودلهانس.

وفي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تمت متابعة أعمال تطوير حي الفلال، بالتزامن مع تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة شملت شارع 6 بني سويف الجديدة وشارع الأبا صيري وشارع الروضة وشارع حلمي الملط وشارع حاتم رشدي وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات، كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من نطاق قرى بلفيا والدوالطة والحكامنة وبني رضوان وإبشنا وباها وطريق مصرف المحيط وحاجر بني سليمان، وفي ملف مواجهة مخالفات البناء تم إيقاف أعمال بناء مخالفة عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بطريق الأزهري، وإزالة أعمدة وحوائط بالدور الخامس العلوي وفك الأخشاب بقرية بياض العرب، إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية بلفيا.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال تطوير المبنى الإداري القديم، بحضور لجنة من مديرية الإسكان المشرفة على الأعمال، للوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، كما تابع القافلة الطبية بقرية العجرة، وأعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، ومنها شارع الشباب وشارع الطحاوية وطراد النيل بحري وشارع المناهري وشارع المستوصف وشارع كزبلانك وشارع الإدارة التعليمية وشارع المدارس وشارع 11 وشارع حيدر وشارع مكة وشارع مجلي الوحش وشارع خورشيد والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا، كما جرت صيانة كشافات الإنارة بمدخل المدينة البحري وعدد من شوارع المدينة.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم رئيس المركز جهودها في ملفي النظافة والتجميل ومواجهة التعديات، حيث تم تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد والطريق السريع وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق ومنطقة غرب البلد، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما أجرى رئيس المركز مرورًا على الإدارة الهندسية لمتابعة سير العمل، خاصة في ملف التصالح، وفي قرية أشمنت تمت متابعة أعمال الصرف الصحي بمنشأة الشركة، إلى جانب تنفيذ أعمال فك شدتين خشبيتين لبناء مخالف بالقرية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع.

وفي مركز ومدينة سمسطا، عقد أسامة يونس رئيس المركز اجتماعًا مع النائب المشرف على وحدة السكان، بحضور مدير الوحدة ومسؤول وعظ الأزهر وسكرتير المركز، لمناقشة خطة العمل خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بالتزامن مع استمرار الجهود اليومية في ملف النظافة، حيث تم تنفيذ حملة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، مع تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، وتوريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن تحرير عدد من الإنذارات بشأن مخالفات بيئية وإشغالات الطرق.