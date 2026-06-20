محافظة الشرقية تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

أنهت محافظة الشرقية، استعداداتها لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، والتي تنطلق غدا الأحد.

ويؤدي الطلاب في أول أيام الامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وفقا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الشرقية 69 ألفا و684 طالبا وطالبة، مقسمين ما بين 11 ألفا و154 طالبا بالشعبة الأدبية، و46 ألفا و224 طالبا بشعبة علمي علوم، و12 ألفا و207 طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 99 طالبا بنظام قديم، وجميعهم يؤدون الامتحانات أمام 172 لجنة، منها لجنتان للمكفوفين وضعاف البصر ولجنة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ويؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، ثم التربية الوطنية من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.



ووفقا للجدول المعلن، يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 23 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الأحد 28 يونيو امتحان اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان الكيمياء يوم الخميس 2 يوليو، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في اليوم ذاته.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 5 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ثم يؤدي طلاب شعبة العلوم والرياضيات امتحان الفيزياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ يوم الخميس 9 يوليو.

ويشهد يوم الأحد 12 يوليو امتحان الرياضيات البحتة لطلاب شعبة الرياضيات،، بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات يوم الخميس 16 يوليو امتحان الرياضيات التطبيقية وامتحان الأحياء لطلاب شعبة العلوم، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، لتختتم بذلك امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء تكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس ومقار اللجان، وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين لضمان السيولة المرورية، وحظر مصادر الضوضاء وضبط مكبرات الصوت لضمان الهدوء التام.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير الأثاث اللازم داخل اللجان، ومتابعة مدى كفاية أعداد الملاحظين ومراقبي الأدوار، والتأكد من توافر سجل الأمن، وإحكام غلق بوابات المدارس، ووضع جداول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن واضحة، مع إزالة أية معوقات وتجهيز استراحات المراقبين، وضمان كفاءة الإنارة والتهوية داخل الفصول لبيئة امتحانية نموذجية.

​وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق التام بين الجهاز التنفيذي ومسؤولي القطاعات الحيوية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية؛ حيث تم رفع حالة الطوارئ القصوى مع توفير سيارات إسعاف وأطقم طبية مجهزة بمحيط اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التطهير والتعقيم اللازمة، وضمان جاهزية قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات للتدخل السريع حال وقوع أي أعطال، وتوفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تأمينا لانتظام سير الامتحانات.

يذكر أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد شدد على عدم التهاون مع أي مخالفة أو تقصير قد يؤثر على انتظام سير الامتحانات، موجها بإحكام إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية يمكن استخدامها في الغش، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان، وتخصيص مداخل ومخارج مستقلة لكل لجنة داخل المجمعات الامتحانية لتيسير إجراءات التفتيش ودخول وخروج الطلاب.

كما أكد ضرورة إخلاء اللجان فور انتهاء الامتحان وعدم السماح ببقاء أي طالب داخل اللجنة أو بمحيطها، مع تشديد إجراءات تأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقلها إلى اللجان، والتأكد من توافر كتب المفاهيم لجميع المواد داخل اللجان الامتحانية.

وأكد الوزير في وقت سابق أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميز لدى الطلاب المتفوقين، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش الإلكتروني والإخلال بسير الامتحانات، وتطبيق أحدث وسائل الرقابة والتأمين.