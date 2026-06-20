نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها

نتيجة 3 إعدادي 2026.. تواصل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026 تصدرها محركات البحث، مع تزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية، بالتزامن مع استمرار أعمال التصحيح والمراجعة داخل الكنترولات التعليمية تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا وإتاحتها إلكترونيًا بالاسم ورقم الجلوس.



ويبحث آلاف الطلاب يوميًا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2026، ونتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، وموعد إعلان نتيجة ثالثة إعدادي الشرقية، خاصة بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026

كشفت مصادر تعليمية بمحافظة الشرقية أن أعمال تصحيح أوراق الإجابة أوشكت على الانتهاء داخل الكنترولات، مع الالتزام الكامل بتحري الدقة في مراجعة جميع الجزئيات ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا قبل اعتماد النتيجة.

ومن المنتظر الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم عرض النتيجة على المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لاعتمادها رسميًا، قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026 للطلاب وأولياء الأمور.

147 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية هذا العام نحو 147 ألفًا و714 طالبًا وطالبة داخل 845 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وضم العدد 146 ألفًا و127 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، بالإضافة إلى 1505 طلاب بالشهادة الإعدادية المهنية، إلى جانب طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع ومدارس النور للمكفوفين.

تأمين الكنترولات ومراجعة الدرجات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترولات ومقار التصحيح، مع توفير الأجواء المناسبة للعاملين، والتشديد على مراجعة جميع أوراق الإجابة بدقة قبل الانتهاء من إعداد النتيجة واعتمادها.

كما شددت المديرية على ضرورة مراجعة كل جزئية داخل أوراق الإجابة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة دون أي أخطاء في أعمال الرصد أو المراجعة النهائية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026 فور اعتمادها رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج:

رابط نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الشرقية 2026⁠

https://nateega.sharkia.gov.eg/



ويتيح الموقع الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية باستخدام رقم الجلوس، مع عرض درجات جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي للطالب.



انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسي الثاني قد انتهت يوم الخميس 11 يونيو 2026 بمادة العلوم، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة داخل اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة رسميًا.