رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة برقم الجلوس.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية هي ما يبحث عنه طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في مختلف المحافظات البحث عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026، بالتزامن مع اعتماد النتائج رسميا في عدد من المحافظات وإتاحتها إلكترونيا عبر المواقع الرسمية التابعة لمديريات التربية والتعليم، فيما لا تزال أعمال التصحيح والمراجعة مستمرة في محافظات أخرى تمهيدا لإعلان النتائج خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة برقم الجلوس

وتحظى نتيجة الشهادة الإعدادية بأهمية كبيرة نظراً لدورها في تحديد المسار التعليمي للطلاب خلال المرحلة الثانوية، سواء من خلال الالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو التعليم الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

واعتمد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 73%، فيما سجلت إدارة حلوان التعليمية أعلى نسبة نجاح بين الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من خلال هذا الرابط:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate

كما اعتمد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 70.51%، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابط:

https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory

وفي محافظة الدقهلية، أُعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 75.7%، مع إتاحة النتيجة للطلاب من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام باستخدام رقم الجلوس.

وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من خلال هذا الرابط:

https://edudk.net/

ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمحافظة، ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، وإدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة، والضغط على زر الاستعلام، لتظهر النتيجة متضمنة الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي للطالب.

وتواصل مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات، من بينها القليوبية والإسكندرية والشرقية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد ومطروح، أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيداً لاعتماد النتائج وإتاحتها إلكترونياً.