رفع 278 إشغالًا و115 طن قمامة وإزالة 28 بناء مخالف ببنى سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة في ملفات النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحسين البيئة والمظهر الحضاري وتلبية احتياجات المواطنين.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، نُفذت حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية، منها شارع 6 ببني سويف الجديدة، والإباصيري، وعبد السلام عارف، وترعة البوصة، وخلف الشرطة العسكرية، وحافظ، وصفية زغلول، وحلمي الملط، وحاتم رشدي، والروضة، وطريق السادات، وكورنيش النيل، كما قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار بعدد من المواقع ورفع الأشجار الجافة، فيما تواصلت أعمال النظافة بالقرى ورفع المخلفات من الطرق والمحاور الرئيسية، مع إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على المعدات المستخدمة، ومتابعة استبدال عمود كهرباء مائل بقرية باها، وتنظيم إشغالات الأكشاك وإزالة ما يعوق حركة المرور.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة السيد شوقي هاشم، استمرت حملات النظافة بشوارع المدينة والمناطق الحيوية، مع نقل المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، وفي قرية دلاص جرى تمهيد وتسوية مداخل قرية طنسا الملق، إلى جانب إزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة العميد أحمد علاء قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأراضي الري والصرف بإجمالي 25 إزالة، كما أسفرت حملات الإشغالات عن رفع 278 إشغالًا متنوعًا، وتحرير 7 محاضر بيئية، إلى جانب تنفيذ حملات نظافة موسعة بالشوارع الرئيسية والقرى، وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بسمسطا.

وفي مركز ومدينة سمسطا، برئاسة اللواء أسامة يونس، تواصلت حملات النظافة بالمدينة والقرى، وأسفرت عن رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات وتوريدها إلى مصنع السماد العضوي، مع تحرير إنذارات للمخالفات البيئية والإشغالات، كما استجابت الوحدة المحلية لمطالب أهالي قريتي كوم حميد والتضامن، حيث تم تنفيذ أعمال الإنارة وفق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المحال غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية طمافيوم، وإزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بعزبة أولاد هيبة، إلى جانب رفع الإشغالات والمخلفات، واستمرار أعمال تمهيد الطرق وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي الفوري لمخالفات البناء.