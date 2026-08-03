صحة بنى سويف : 4200 خدمة طبية مجانية فى قافلة بقرية دنديل

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة":

أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف أنه قد تم تنفيذ قافلة طبية مميزة قدمت أكثر من 4200 خدمة طبية مجانية للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد مديرية الصحة ببنى سويف الصحة إستمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لخدمة المواطنين، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان الهادفة إلى إيصال الخدمات الطبية المجانية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر يومي السبت والأحد 1 و2 أغسطس الجاري، بإشراف فريق القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، طه كمال المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 8 عيادات طبية متخصصة في 7 تخصصات شملت (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان)مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1407مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت خدمات القافلة الطبية إجراء 91 تحليل دم، و 242 تحليل طفيليات، وإجراء 11أشعة عادية، و117 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحويل 6 حالات لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج بالمستشفى.

وشهدت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات الوقاية من الأمراض، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر لـ 300 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين 4271 خدمة متنوعة، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة.