زلزال بقوة 5.5 ريختر يوقظ سكان القاهرة والمحافظات.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

شهدت مصر فجر اليوم الاثنين هزة أرضية شعر بها عدد كبير من المواطنين في القاهرة وعدد من المحافظات، ما أثار حالة من القلق بين السكان بعد أن استمرت الهزة لعدة ثوانٍ. وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مع استمرار متابعة أي توابع محتملة عبر الشبكة القومية لرصد الزلازل.

تفاصيل الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والمحافظات

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة الأرضية في تمام الساعة الثالثة و36 دقيقة صباحًا و36 ثانية بالتوقيت المحلي.

وبحسب البيانات الرسمية، وقع مركز الزلزال شرق القاهرة عند خط عرض 30.188 شمالًا وخط طول 32.61 شرقًا، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات، فيما بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المعهد أن المواطنين شعروا بالهزة في عدد من المناطق، إلا أنه لم يتم رصد أي خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

معهد الفلك: لا داعي للقلق ومتابعة مستمرة لأي توابع

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تعمل على مدار الساعة لمتابعة النشاط الزلزالي وتسجيل أي توابع قد تحدث عقب الهزة الأرضية.

وأشار إلى أن التوابع المحتملة، إذا وقعت، ستكون أقل قوة من الزلزال الرئيسي، وهو أمر طبيعي يحدث بعد العديد من الزلازل، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق في الوقت الحالي، مع استمرار أعمال الرصد والتحليل بصورة لحظية.

10 نصائح مهمة للتعامل الصحيح أثناء الزلازل

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية مجموعة من الإرشادات التي تساعد المواطنين على التصرف بشكل آمن عند وقوع الزلازل، لتقليل احتمالات التعرض للإصابات أو الأضرار.

وتضمنت الإرشادات ضرورة الابتعاد عن النوافذ والأجسام القابلة للسقوط مثل الخزائن والرفوف، مع الاحتماء أسفل طاولة أو قطعة أثاث قوية حتى انتهاء الاهتزازات.

كما شدد المعهد على أهمية عدم استخدام المصاعد الكهربائية أثناء الزلزال، وفصل الكهرباء والغاز إذا أمكن، إلى جانب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

ونصح قائدي السيارات بالتوقف في مكان آمن بعيدًا عن الكباري وأعمدة الكهرباء، فيما طالب الطلاب داخل المدارس بالبقاء أسفل المقاعد وعدم الاندفاع نحو السلالم إلا بعد انتهاء الهزة وبتوجيهات المعلمين.

كما دعا المواطنين إلى الابتعاد عن الشواطئ في حال وقوع زلازل قوية قد تتسبب في موجات بحرية، وعدم العودة إليها إلا بعد مرور الوقت الذي تحدده الجهات المختصة.

الشبكة القومية للزلازل.. منظومة متطورة للرصد والمتابعة

يعد نظام الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر من أحدث أنظمة الرصد في المنطقة، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا في متابعة النشاط الزلزالي، ويعتمد على محطات متطورة تعمل بشكل مستمر لرصد وتحليل أي هزات أرضية.

ويؤكد المتخصصون أن مصر تمتلك سجلًا تاريخيًا واسعًا في دراسة الزلازل، كما أن قربها من مناطق نشطة مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر أحيانًا بهزات أرضية متوسطة القوة، رغم أنها تقع بعيدًا عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية في العالم.

لماذا تشعر مصر ببعض الزلازل رغم بعدها عن الأحزمة الزلزالية؟

يشير خبراء الزلازل إلى أن وقوع مصر خارج الأحزمة الزلزالية الكبرى لا يمنع تأثرها بالنشاط الزلزالي في المناطق المجاورة، خاصة مع وجود بؤر نشطة في البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

وتسهم منظومة الرصد الحديثة في سرعة تحديد مواقع الزلازل وقوتها وإبلاغ الجهات المختصة، بما يساعد على تقييم الموقف وإصدار البيانات الرسمية بصورة دقيقة، وهو ما حدث عقب الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فجر اليوم.