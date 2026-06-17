عاجل.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة ونسبة النجاح 70.51%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.51% على مستوى المحافظة.

وينشر الموجز تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة على النحو الآتي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

أكد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من قائمة الأوائل من طلاب المدارس الحكومية، بما يعكس مستوى الأداء التعليمي والجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

683 طالبًا وطالبة ضمن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية هذا العام ضمت 683 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن المدارس الحكومية استحوذت على أكثر من نصف عدد الأوائل، وهو ما يعكس تميز العديد من الطلاب وتواصل الجهود لتحسين جودة التعليم.

الإدارات التعليمية الأعلى في نسب النجاح

أضاف محافظ الجيزة أن إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر جاءت في صدارة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح على مستوى المحافظة.

اعتماد نتائج الصم والمكفوفين والتعليم المهني

كما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 98%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 97%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86%.

تهنئة للطلاب وتقدير لجهود المعلمين

أعرب محافظ الجيزة عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، كما وجّه الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم طوال العام الدراسي وإسهاماتهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بالشكل اللائق.

جولة المركز التكنولوجي بمدينة الجيزة

من جانب آخر، تفقد محافظ الجيزة، أعمال التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة الجيزة، للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من جاهزيته لتقديم الخدمات للمواطنين وفق أحدث النظم التكنولوجية.

وخلال الجولة، استمع محافظ الجيزة إلى شرح حول التجهيزات الجارية بالمركز، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات اللازمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

متابعة تجهيزات المركز التكنولوجي بمدينة الجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري أن المركز التكنولوجي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في إنجاز المعاملات.

دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات

أوضح محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة متميزة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب خطط التطوير الإداري والرقمي.

التنسيق لاستكمال التجهيزات الفنية

شدد المحافظ على سرعة التنسيق مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدعيم المركز بالأجهزة والمعدات اللازمة، والتأكد من جاهزية جميع المكونات الفنية والتكنولوجية تمهيدًا لتشغيل المركز ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.