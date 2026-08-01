رئيس جامعة بني سويف يستقبل لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، الدكتور مجدي عبد القادر رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات ونائب رئيس جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا ، وأعضاء اللجنة من مختلف الجامعات المصرية، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الدوري للجنة الذي تستضيفه جامعة بني سويف، لمناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع الدراسات التجارية، وفي مقدمتها تحديث وتطوير اللوائح الدراسية بكليات التجارة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد العليا والأكاديميات التابعة للقطاع التجاري، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب بحث آليات تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جودة العملية التعليمية، وربط خريجي كليات التجارة بمتطلبات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور عيد ابو بكر عميد كليه التجاره، محمد سليم امين عام الجامعة.

حيث رحب رئيس الجامعة، بالدكتور مجدي عبد القادر وأعضاء اللجنة، مؤكدًا على أهمية استضافة الفعاليات العلمية والأكاديمية التي ينظمها المجلس الأعلى للجامعات، بما يعكس مكانة الجامعة ودورها في دعم وتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية.

من جانبه، أشاد الدكتور مجدي عبد القادر بحسن الاستقبال والتنظيم، مثمنًا الإمكانات التي تمتلكها جامعة بني سويف وما تشهده من تطور في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الجامعات ولجان القطاع لتطوير البرامج الدراسية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وفي ختام اللقاء، أهدي الدكتور طارق علي، درع الجامعة للدكتور مجدي عبد القادر تأكيدًا على عمق التعاون والتقدير المتبادل، وذلك قبل انطلاق فعاليات الاجتماع الدوري للجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وفى سياق أخر أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اعتماد وحدة التحول الرقمي التابعة لمركزتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، حيث تَسّلم الدكتور جمعة سعيد تهامي، مدير المركز شهادة اعتماد الوحدة من الدكتور خالد محمود، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، و الدكتورة نبيلة حسن، مدير الأكاديمية، و الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن حصول وحدة التحول الرقمي على شهادة الاعتماد يعكس حرص جامعة بني سويف على تطبيق أعلى معايير الجودة في التدريب الرقمي، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، ويسهم في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا للجهود التي يبذلها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تطوير منظومة التدريب، ورفع كفاءة المستفيدين، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.