تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم 2026.. الموعد الرسمي والشروط والفئات المسموح لها بالتقديم

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب تحويل الطلاب بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2026/2027، وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، وذلك في إطار تنظيم إجراءات انتقال الطلاب وضمان تطبيق الضوابط المعتمدة.

ويبدأ استقبال طلبات التحويل اعتبارًا من السبت 1 أغسطس 2026، ويستمر حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، على أن يتم فحص جميع الطلبات وفق الشروط والقواعد المنظمة التي حددها الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.

موعد التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم

حدد قطاع المعاهد الأزهرية الفترة الرسمية لتلقي طلبات التحويل لمدة شهر كامل، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الانتقال بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم التقدم خلال المدة المحددة، مع استكمال جميع المستندات والموافقات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم.

الفئات المسموح لها بالتحويل

أوضح القطاع أن التحويل يقتصر على الطلاب المنقولين من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي خلال العام الدراسي 2026/2027.

وفي المقابل، لا يسمح بالتحويل للأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي، كما لا يشمل التحويل طلاب المرحلة الثانوية بالتعليم العام، وذلك وفقًا لما نص عليه البروتوكول المنظم بين الجهتين.

انتقال طلاب الإعدادية إلى الثانوية الأزهرية

أتاح الأزهر الشريف فرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026 للالتحاق بالمرحلة الثانوية الأزهرية، بشرط اجتياز البرنامج التأهيلي المخصص لذلك، مع الالتزام بجميع القواعد والشروط المنظمة للقبول.

وفي المقابل، يمكن للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وكذلك الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية الأزهرية، الالتحاق بعدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، من بينها مدارس التعليم الدولي، والتعليم الفني، والتعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى المدرسة النووية بمدينة الضبعة، وذلك بعد استيفاء شروط القبول وتوافر أماكن شاغرة.

شروط التحويل إلى المعاهد الأزهرية

اشترط قطاع المعاهد الأزهرية اجتياز الطالب الحد الأدنى المقرر من حفظ القرآن الكريم، بحيث لا تقل نسبة الحفظ عن 75% من المقرر الدراسي.

كما يخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة لاختبار في اللغة الأجنبية، للتأكد من توافق مستواهم مع الطلاب المقيدين بهذه المعاهد.

ضوابط السن والكثافة داخل المدارس والمعاهد

أكدت التعليمات ضرورة الالتزام بشرطي السن والكثافة عند قبول طلبات التحويل، مع مراعاة ألا يقل عمر الطالب عن عمر أقرانه في الصف الدراسي المحول إليه.

كما يشترط استيفاء جميع متطلبات القبول، ومن بينها اجتياز مرحلتي رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وذلك في الحالات التي تستلزم هذا الشرط.

شروط التحويل إلى مدارس اللغات والمعاهد النموذجية

أوضحت الضوابط أن الطلاب الراغبين في التحويل من الأزهر إلى المدارس الرسمية للغات أو الرسمية المتميزة للغات أو المدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك الراغبين في التحويل إلى المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة، يجب أن يكونوا قد حققوا النجاح في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات بالمستوى المطلوب، إلى جانب استيفاء باقي الشروط المنظمة.

إجراءات قبول طلبات التحويل

تتم جميع إجراءات التحويل بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم وفقًا للحالة الدراسية للطالب خلال العام الدراسي 2025/2026، سواء كان ناجحًا أو راسبًا، مع ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية واستكمال المستندات المطلوبة، بما يضمن تنفيذ إجراءات التحويل وفق اللوائح المنظمة والبروتوكول الموقع بين الجانبين.

ويؤكد قطاع المعاهد الأزهرية أن الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع الضوابط والشروط يعدان من أهم متطلبات قبول طلبات التحويل، بما يحقق مصلحة الطلاب وينظم حركة الانتقال بين منظومتي التعليم الأزهري والتعليم العام قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.