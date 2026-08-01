ضياء رشوان ينفي مزاعم «وول ستريت جورنال» بشأن حادث ميناء دمياط

نفى الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، صحة ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بشأن حادث ميناء دمياط، والذي تضمن نقلًا عن مصدرين مصريين مجهولين زعما اتهام إيران بالمسؤولية عن الواقعة، مؤكدًا أن الموقف الرسمي للدولة المصرية لا يُبنى على مصادر غير معلومة، وإنما يصدر فقط عبر الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات.

وأوضح رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية العربية، أن الدولة المصرية تتعامل مع حادث ميناء دمياط بمنتهى الجدية والشفافية، مشددًا على أن جميع المعلومات الرسمية المتعلقة بالواقعة ستعلن في توقيتها المناسب بعد استكمال التحقيقات، دون استباق للنتائج أو إصدار أحكام قبل اكتمال الصورة.

ضياء رشوان: لا توجد في مصر مصادر مجهولة

أكد وزير الدولة للإعلام أن ما ورد في تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» لا يعبر عن الموقف الرسمي المصري، مشيرًا إلى أن «لا توجد في مصر مصادر مجهولة»، وأن البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضايا المهمة تصدر فقط عن المؤسسات والجهات الرسمية المخولة بذلك.

وأضاف أن الاعتماد على روايات منسوبة إلى مصادر غير معلنة لا يمكن اعتباره أساسًا لبناء مواقف أو استنتاجات، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمصادر الرسمية عند تناول مثل هذه الملفات الحساسة.

الدولة ملتزمة بالشفافية واحترام مسار التحقيقات

وشدد رشوان على أن الدولة المصرية حريصة على إطلاع المواطنين على الحقائق، إلا أن ذلك يتم في إطار احترام الإجراءات القانونية وسير التحقيقات، مؤكدًا أن إعلان أي نتائج قبل انتهاء التحقيقات قد يؤثر على مسارها.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل عملها للوصول إلى جميع ملابسات الحادث، وأن أي معلومات رسمية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التحقيقات واعتماد نتائجها.

إعلان نتائج التحقيقات عبر الجهات الرسمية فقط

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن إعلان أي تفاصيل أو نتائج تتعلق بحادث ميناء دمياط سيكون حصريًا من خلال الجهات الرسمية المختصة، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الواقعة باهتمام بالغ، وأن تحديد المسؤول عن الحادث لن يتم إلا بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية.

وأضاف أن مصر تعرب عن استيائها مما جرى، لكنها في الوقت نفسه تلتزم بعدم توجيه أي اتهامات أو إعلان أي استنتاجات قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل.

تعليق ضياء رشوان على نفي إيران

وتطرق رشوان إلى التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي نفى خلالها مسؤولية طهران عن الحادث، موضحًا أن هذا النفي «يستحق التوقف عنده وتأمله»، لكنه أكد أن الموقف الرسمي المصري لن يستند إلى تصريحات أو مواقف إعلامية، وإنما سيبنى فقط على ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

وأكد أن الدولة لن تستبق نتائج التحقيقات، وأن إعلان المسؤول عن الحادث سيكون وفق الأدلة والنتائج النهائية التي تتوصل إليها الجهات المعنية.

تأكيد على احترافية إدارة الملف

واختتم وزير الدولة للإعلام تصريحاته بالتأكيد على أن ملف حادث ميناء دمياط يُدار باحترافية كاملة ووفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مشددًا على أن البيانات النهائية ستصدر عن مؤسسات الدولة فور انتهاء التحقيقات، بما يضمن الشفافية ودقة المعلومات، ويحافظ في الوقت نفسه على سلامة سير التحقيقات حتى اكتمالها.