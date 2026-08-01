تموين بنى سويف: تحرير 340 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأسفرت الحملات، التي تمت خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2026 ، عن تحرير 341 محضرًا، شملت: 206 مخالفة للمخابز البلدية، و30 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 24 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و3 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 35 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و 25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار ، و18 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

كما نظمت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حملات موسعة على مستوى المحافظة برئاسة عماد ناجي مدير الإدارة، أسفرت عن تحرير 33 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت 9 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط حالتي تصرف غير مشروع في 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات لعدم وجود ماكينة صرف أو ميزان معتمد، وعدم نظافة أدوات التشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل الزيارات.

وفي شرق النيل، أسفرت حملة رقابية عن تحرير 9 محاضر تموينية، تضمنت ضبط 150 كجم من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و5 كجم من اللانشون، 430 علبة سجائر مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محضر لإدارة منشأة دون ترخيص، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

كما نفذت إدارة حماية المستهلك بالمديرية حملة مكبرة على المخابز البلدية،أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، تضمنت 7 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط حالتي تصرف وتجميع بإجمالي 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن مخالفات لعدم إعطاء بون الصرف، وعدم وجود ماكينة الصرف الذكية، وعدم الإعلان عن بيانات ومواعيد التشغيل، وعدم وجود سجل الزيارات.