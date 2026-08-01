كليب "لولا البنات" لـ عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب في الشرق الأوسط

واصل النجم عمرو دياب تحقيق النجاحات الفنية بعد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية «لولا البنات»، والذي تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على منصة يوتيوب في عدد من الدول العربية، ليؤكد استمرار الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الهضبة، سواء على المنصات الرقمية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء تصدر كليب «لولا البنات» لتريند يوتيوب بعد ساعات قليلة من إطلاقه، في امتداد للنجاح الذي حققته الأغنية منذ طرحها ضمن ألبوم «حبيتك»، حيث حصدت نسب استماع مرتفعة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.

«لولا البنات» يتصدر يوتيوب في الشرق الأوسط

نجح كليب «لولا البنات» في احتلال المركز الأول بقائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في منطقة الشرق الأوسط، كما تصدر التريند في عدد من الدول العربية، أبرزها مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وليبيا.

ويعكس هذا النجاح حجم الإقبال الجماهيري على العمل، خاصة مع الانتشار الكبير للأغنية عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل، حيث تداول الجمهور مقاطع من الكليب وأشادوا بفكرته وأسلوبه البصري.

رؤية بصرية تجمع بين التراث والحداثة

حمل الكليب توقيع المخرج طارق العريان، الذي قدم رؤية فنية تمزج بين أجواء الريف المصري والطابع العصري، مع لقطات صيفية مبهجة، لتخرج الأغنية في صورة بصرية مختلفة.

وركز العمل على إبراز جمال الفتاة المصرية وتنوع شخصيتها، مع تقديم رسالة تعكس التقدير والاحتفاء بها بمختلف فئاتها الاجتماعية، وهو ما منح الكليب طابعًا إنسانيًا إلى جانب الجانب الترفيهي.

نجاح مستمر لألبوم «حبيتك»

يعد ألبوم «حبيتك» أحدث أعمال عمرو دياب، ويواصل حصد النجاحات منذ طرحه، إذ تصدرت أغانيه قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية، وحققت ملايين المشاهدات والاستماعات خلال فترة قصيرة.

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تجمع بين الرومانسي والإيقاعي، في إطار حرص الهضبة على تقديم أعمال تناسب مختلف الأذواق، مع مواكبة التطورات الموسيقية الحديثة.

تعاون مع نخبة من صناع الموسيقى

شهد ألبوم «حبيتك» تعاون عمرو دياب مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وأمير طعيمة، ومصطفى حدوتة، وروزام، ومنة القيعي، ومصطفى البرنس.

كما شارك في تلحين الأغاني كل من عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وإيهاب عبد الواحد، ونادر نور، وأدهم بهجت قمر، بينما تولى التوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، وعادل حقي، وأسامة الهندي.

وفي الجانب الفني، أشرف أمير محروس على هندسة الصوت وعمليات الميكساج والماستر لجميع أغنيات الألبوم، فيما تولت شيري شكري تسجيل الكورال، بينما نفذ كريم نور جلسات التصوير الخاصة بالغلاف والحملة الدعائية.

عمرو دياب يواصل الحفاظ على مكانته

يمثل ألبوم «حبيتك» المحطة السادسة والثلاثين في المسيرة الفنية لعمرو دياب، التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وهي مسيرة حافلة بالنجاحات والأرقام القياسية داخل مصر وخارجها.

ويؤكد تصدر كليب «لولا البنات» لتريند يوتيوب في عدد من الدول العربية استمرار قدرة عمرو دياب على الوصول إلى الجمهور بمختلف الفئات العمرية، والحفاظ على حضوره القوي في سوق الموسيقى العربية، من خلال أعمال تجمع بين التجديد الفني والجودة الإنتاجية، بما يعزز مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.