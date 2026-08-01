موعد صرف مرتبات أغسطس 2026 بالزيادة الجديدة.. وزارة المالية تعلن جدول الصرف

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات أغسطس 2026، خاصة بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو الجاري، في إطار حزمة تحسين دخول الموظفين التي أقرتها الحكومة. ويزداد اهتمام الموظفين بمعرفة مواعيد الصرف الرسمية، وأيام صرف المتأخرات، وأماكن الحصول على الرواتب، لتجنب الزحام وضمان صرف المستحقات بسهولة.

موعد صرف مرتبات أغسطس 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين في جميع الجهات الحكومية سيبدأ اعتبارًا من 23 أغسطس 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لكل جهة إدارية.

وأكدت الوزارة أن صرف المرتبات سيتم بصورة منظمة بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، مع استمرار إتاحة الرواتب عبر وسائل الصرف المختلفة، وفي مقدمتها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

مواعيد صرف المتأخرات

أوضحت وزارة المالية أن صرف المستحقات والمتأخرات المالية للعاملين سيكون خلال أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026، وذلك قبل بدء صرف المرتبات الأساسية، بما يتيح للموظفين الحصول على جميع مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

ويأتي الإعلان المبكر عن جدول الصرف ضمن خطة الوزارة لتنظيم عمليات صرف الرواتب وتقليل التكدس أمام منافذ السحب، خاصة في الأيام الأولى من صرف المرتبات.

زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه

شهد شهر يوليو 2026 تطبيق الزيادة السنوية في أجور العاملين بالدولة، حيث ارتفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه شهريًا، تنفيذًا لقرارات الحكومة الخاصة بتحسين مستوى دخول الموظفين ومواجهة الأعباء المعيشية.

وشملت الحزمة المالية الجديدة صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين أوضاعهم المالية، بإجمالي تكلفة بلغت 77.5 مليار جنيه.

أماكن صرف مرتبات أغسطس 2026

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات أغسطس 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب وسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن المرتبات ستكون متاحة فور بدء موعد الصرف المحدد لكل جهة، ما يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب للحصول على مستحقاتهم دون الحاجة إلى التزاحم في الساعات الأولى.

وزارة المالية توجه رسالة للعاملين

دعت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الحكومية إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة للسحب اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف، ولن يقتصر الحصول عليها على اليوم الأول فقط.

وأوضحت الوزارة أن تنظيم عملية الصرف يهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، مع الحفاظ على انسيابية العمل داخل الجهات الحكومية وتقليل الازدحام أمام منافذ السحب.

تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

تأتي الزيادة الجديدة في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالدولة، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات الدورية، والحافز الإضافي، بما ينعكس بصورة مباشرة على إجمالي الدخل الشهري للموظفين.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.