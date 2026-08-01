منظومة الخصم المباشر.. التموين: البيانات اللحظية تعزز الرقابة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه

مساعد وزير التموين: رصد المخالفات يتم فورًا عبر البيانات اللحظية

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن وزارة التموين تعمل على تطوير منظومة الخصم المباشر بهدف تعزيز الرقابة والحوكمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، من خلال الاعتماد على بيانات لحظية دقيقة تساعد الجهات المختصة على متابعة الأداء ورصد أي مخالفات فور وقوعها.

وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة"، أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحديث آليات الرقابة على منظومة الدعم، حيث تتيح بيانات محدثة بشكل مستمر، بما يساعد الأجهزة الرقابية على التدخل السريع عند اكتشاف أي ملاحظات أو تجاوزات.

البيانات اللحظية ترفع كفاءة الرقابة

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الاعتماد على البيانات اللحظية يمنح الجهات المعنية القدرة على متابعة سير العمل بصورة دقيقة، واكتشاف المشكلات أو المخالفات في توقيت حدوثها، وهو ما يسهم في سرعة التعامل معها قبل تفاقمها.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل أحد أهم أدوات الحوكمة الحديثة، إذ تحد من فرص وقوع الأخطاء أو أي ممارسات غير سليمة، وتوفر صورة واضحة عن أداء منظومة الدعم في مختلف المحافظات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحفاظ على الدعم بكفاءة وشفافية

وأوضح أبو الغيط أن الحفاظ على منظومة الدعم لا يقتصر على توفير السلع للمواطنين فقط، وإنما يعتمد أيضًا على إدارتها بكفاءة وشفافية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، والحفاظ على المال العام، ومنع أي صور لإهدار الموارد.

وأكد أن وزارة التموين تسعى إلى تطوير منظومة العمل بشكل مستمر، بما يضمن انتظام الخدمات وسهولة متابعتها، مع تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية من خلال وجود نظام رقابي فعال يعتمد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة.

التموين تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

ووجه مساعد وزير التموين رسالة إلى المواطنين، شدد خلالها على أن نجاح أي منظومة رقابية يعتمد على مشاركة المجتمع، مؤكدًا أن المواطن يعد شريكًا أساسيًا في الحفاظ على منظومة التموين، إلى جانب أصحاب المخابز والمطاحن وكافة الجهات المشاركة في توفير السلع المدعمة.

ودعا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز يتم رصده، مؤكدًا أن البلاغات المجتمعية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الرقابة، وتسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن استقرار منظومة الدعم.

هدف الوزارة ضمان جودة السلع وعدالة الأسعار

وأشار أبو الغيط إلى أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة الرقابة هو تعزيز شعور المواطن بالاطمئنان إلى توافر السلع الأساسية بشكل دائم، مع التأكد من عرضها بأسعار عادلة وجودة مناسبة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحافظ على استقرار الأسواق.

وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير أدواتها الرقابية لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين بأفضل صورة ممكنة، مشددًا على أن الدولة حريصة على متابعة منظومة التموين بشكل مستمر، لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.