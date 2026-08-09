كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك بالرقم القومي عبر My NTRA؟.. خطوات الاستعلام وإلغاء الأرقام الغريبة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة معرفة الأرقام المسجلة باسمهم بالرقم القومي، خاصة مع تزايد أهمية حماية البيانات الشخصية والتأكد من عدم وجود خطوط محمول تم تسجيلها باستخدام بياناتهم دون علمهم.

وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة «أرقامي» من خلال تطبيق My NTRA، والتي تسمح للمستخدم بالاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة باسمه لدى شركات الاتصالات العاملة في مصر، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات الرسمية في حالة اكتشاف وجود رقم لا يخصه.

ما هي خدمة «أرقامي» عبر My NTRA؟

تُعد خدمة أرقامي إحدى الخدمات الرقمية التي يقدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال تطبيق My NTRA، بهدف تمكين المواطنين من معرفة خطوط الهاتف المحمول المسجلة باستخدام الرقم القومي.

وتوفر الخدمة وسيلة سهلة للمستخدم لمراجعة البيانات المرتبطة به، والتأكد من عدم وجود خطوط هاتف محمول غير معروفة مسجلة باسمه، بما يساعد على سرعة التعامل مع أي خط لا يستخدمه أو لا يعرفه.

خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمك بالرقم القومي

يمكن للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه من خلال تطبيق My NTRA، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتحميل التطبيق وإنشاء حساب جديد.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

تحميل تطبيق My NTRA من متجر التطبيقات المناسب لهاتفك. إنشاء حساب جديد على التطبيق. إدخال رقم الهاتف المحمول والرقم القومي. تسجيل البريد الإلكتروني واختيار كلمة مرور للحساب. إتمام عملية التحقق باستخدام رمز OTP المرسل عبر رسالة نصية. تسجيل الدخول إلى تطبيق My NTRA. اختيار قسم «خدمات الأفراد». الضغط على خدمة «أرقامي». إدخال الرقم القومي لإتمام عملية الاستعلام.

وبعد الانتهاء من الخطوات، تظهر للمستخدم بيانات الخطوط المسجلة باسمه لدى شركات المحمول، مع إخفاء جزء من أرقام الهواتف حفاظًا على خصوصية البيانات.

لماذا لا يظهر رقم الهاتف كاملًا؟

قد يتساءل بعض المستخدمين عن سبب عدم ظهور أرقام الهواتف بالكامل عند استخدام خدمة «أرقامي»، إلا أن إخفاء جزء من الرقم يأتي كإجراء لحماية خصوصية المواطنين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل احتمالات إساءة استخدام البيانات الشخصية، وبالتالي فإن عدم ظهور الرقم كاملًا لا يعني وجود خلل في الخدمة، وإنما يمثل جزءًا من إجراءات حماية بيانات المستخدمين.

ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا لا تعرفه؟

في حالة ظهور خط محمول مسجل باسم المواطن رغم عدم حيازته أو معرفته بهذا الخط، يمكنه التوجه إلى نقطة البيع التابعة لشركة المحمول لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لإلغاء الرقم.

ويحتاج المواطن إلى تقديم مستند إثبات الشخصية، إلى جانب تقديم طلب يفيد بعدم حيازته للخط ورغبته في إلغائه، ثم استيفاء الاستمارة الرسمية الخاصة بالإجراء.

وبعد توقيع العميل والموظف المختص على الاستمارة وختمها من نقطة البيع، يُنصح المواطن بالحصول على نسخة منها والاحتفاظ بها، باعتبارها مستندًا يثبت تقديم طلب إلغاء الخط.

هل يتحمل المواطن مسؤولية قانونية عن خط مسجل باسمه؟

وجود خط محمول مسجل باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي استخدام غير مشروع لهذا الخط.

وتُحدد المسؤولية القانونية وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، وليس بمجرد وجود تسجيل شكلي للخط باسم المواطن.

وبالتالي، فإن اكتشاف المواطن رقمًا مسجلًا باسمه دون علمه لا يعني بمفرده ثبوت مسؤوليته عن أي مخالفة ارتُكبت باستخدامه، وإنما يتم تحديد المسؤولية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.

أهمية مراجعة الأرقام المسجلة بالرقم القومي

تساعد خدمة «أرقامي» المواطنين على اكتشاف الخطوط غير المعروفة المسجلة بأسمائهم في وقت مبكر، بدلًا من معرفة الأمر بعد استخدام أحد هذه الخطوط في واقعة أو مشكلة.

ولهذا، تمثل المراجعة الدورية للأرقام المسجلة بالرقم القومي خطوة احترازية مهمة للتأكد من صحة البيانات، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط لا يخص صاحبه.

كما يمكن للمواطن، في حال وجود مخالفة أو عدم الاستجابة لطلبه، اللجوء إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقديم شكوى رسمية.

كيف تقدم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟

يمكن للمواطن تقديم شكوى عند اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه ولا يخصه، من خلال عدة قنوات متاحة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتشمل وسائل تقديم الشكاوى الرقم الموحد 155، أو تطبيق My NTRA، بالإضافة إلى القنوات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني المخصص للشكاوى.

ويعمل الجهاز على فحص الشكاوى والتحقق من مدى التزام شركة الاتصالات بالضوابط والقواعد المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت وجود مخالفة.

التحقق البيومتري عبر My NTRA

وفي إطار العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز إجراءات التأكد من هوية المستخدم، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتماد تقنية التحقق البيومتري كوسيلة أكثر دقة للتحقق من هوية الشخص الذي يجري عملية الاستعلام.

ومن المنتظر إتاحة هذه الخاصية عبر تطبيق My NTRA خلال الفترة المقبلة، بما يعزز إجراءات حماية بيانات المواطنين ويدعم دقة عمليات التحقق من الهوية.

نصيحة مهمة للمواطنين

وينصح بمراجعة الخطوط المسجلة بالرقم القومي بصورة دورية، خاصة أن خدمة «أرقامي» توفر وسيلة مباشرة للتأكد من البيانات المرتبطة بالمواطن لدى شركات المحمول.

وفي حال ظهور أي خط غير معروف، يجب سرعة اتخاذ الإجراءات الرسمية لإلغائه والاحتفاظ بالمستندات التي تثبت تقديم الطلب، مع إمكانية تقديم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إذا استدعى الأمر ذلك.

وبذلك تتيح خدمة أرقامي عبر تطبيق My NTRA للمواطن وسيلة عملية لمتابعة الخطوط المسجلة باسمه، وتعزيز حماية بياناته الشخصية، والتعامل مبكرًا مع أي أرقام لا تخصه.