التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. تفاصيل تأخير الساعة وموعد التطبيق

يستعد المصريون خلال الأسابيع المقبلة لواحد من التغييرات السنوية التي تؤثر مباشرة على المواعيد اليومية، مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.

ويبحث المواطنون عن موعد تغيير الساعة وكيفية ضبطها، خاصة مع ارتباط التوقيت بمواعيد العمل والدراسة والمواصلات والخدمات المختلفة.

- متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026؟

من المقرر أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، عقب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر، وفقًا للمواعيد المحددة في النظام القانوني المعمول به.

وعند حلول منتصف الليل، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تعود من الساعة الثانية عشرة إلى الحادية عشرة مساءً، لتنتهي بذلك فترة العمل بالتوقيت الصيفي.

- لماذا تتغير الساعة في أكتوبر؟

تغيير الساعة في أكتوبر يمثل المرحلة المقابلة لما يحدث في أبريل، حيث يتم الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت المعتاد. وكان العمل بالتوقيت الصيفي قد بدأ في الجمعة الأخيرة من أبريل من خلال تقديم الساعة القانونية لمدة ساعة.

ويستمر هذا النظام حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر، ليبدأ بعده التوقيت الشتوي وفق المواعيد المحددة.

- تفاصيل تأخير الساعة 60 دقيقة

عند تطبيق التوقيت الشتوي، يحتاج المواطنون إلى إعادة ضبط الساعات التي لا تقوم بالتحديث تلقائيًا. أما الهواتف الذكية والأجهزة المرتبطة بالشبكات، فقد تقوم بتعديل التوقيت بصورة تلقائية عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بشكل آلي.

ومن الأفضل مراجعة التوقيت بعد الانتقال إلى النظام الجديد، خصوصًا قبل مواعيد العمل أو الدراسة أو السفر، لتجنب أي تأخير أو التباس.

- هل يتطلب التغيير قرارًا جديدًا؟

لا يرتبط موعد انتهاء التوقيت الصيفي بصدور قرار سنوي جديد طالما استمر النظام القانوني المنظم للتوقيت الصيفي دون تعديل. إذ يحدد النظام موعد البداية في الجمعة الأخيرة من أبريل، وموعد النهاية في الخميس الأخير من أكتوبر.

وبناءً على ذلك، يمثل الخميس 29 أكتوبر 2026 الموعد المحدد لانتهاء التوقيت الصيفي، بينما تبدأ العودة إلى التوقيت المعتاد مع الجمعة 30 أكتوبر.

وتظل متابعة أي تعديلات رسمية أمرًا مهمًا في حال صدور تشريع جديد يغير المواعيد المعمول بها.