موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026.. خطوات الاستعلام بالرقم القومي وشروط الاستحقاق

تستعد ملايين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة لصرف الدعم النقدي الخاص بشهر أغسطس 2026، وسط اهتمام كبير من المواطنين بمعرفة موعد إتاحة المستحقات، وطرق الحصول عليها، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، حيث يساهم في توفير دخل نقدي يساعد المستفيدين على مواجهة متطلبات الحياة وتحسين الظروف المعيشية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2026 بداية من يوم 15 أغسطس، ليستفيد من الدعم نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر المستحقة، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وتحرص الوزارة على توفير أكثر من وسيلة لصرف المستحقات لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل الزحام، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على الدعم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، أو ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ صرف كارت ميزة البنكي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من معرفة تفاصيل بطاقة تكافل وكرامة وحالة الاستحقاق، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الخاص بالبرنامج.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي للمواطن في المكان المخصص للاستعلام.

الضغط على أيقونة "استعلام" لإظهار النتيجة.

تظهر بيانات المستفيد وتشمل المحافظة والإدارة والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

توضح الخدمة اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

تظهر نوع البطاقة سواء كانت "تكافل" أو "كرامة".

يتم عرض حالة البطاقة إذا كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

في حالة الإيقاف أو التجميد يتم توضيح سبب القرار.

إذا كانت البطاقة سارية يظهر للمواطن قيمة المبلغ المستحق.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الضوابط للحصول على معاش تكافل وكرامة، بهدف وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استحقاق المستفيدين وفقًا للمعايير المحددة.

ومن أبرز شروط الحصول على الدعم ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة من العاملين بالوظائف الحكومية أو أصحاب دخل ثابت، كما يشترط أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة في الحالات التي تستدعي الدعم.

كما تشمل الشروط وجود أطفال في الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم، على أن يكونوا مقيدين بالمدارس، مع الالتزام بنسبة حضور دراسي لا تقل عن 80%، وذلك ضمن أهداف البرنامج التي تربط الدعم بتحسين مستوى التعليم والرعاية الأسرية.

ويشترط أيضًا ألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو سيارات أو عقارات، وألا يكون لديه عمل بأجر تأميني يتجاوز الحد المسموح به وفقًا لقواعد البرنامج.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات التي تحتاج إلى دعم اجتماعي، وعلى رأسها الأسر التي تعاني من الفقر وعدم القدرة على توفير احتياجاتها الأساسية.

وتشمل الفئات المستحقة الأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام، بالإضافة إلى النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات، وأطفال المدارس من الأسر المستحقة للدعم.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي متابعة منظومة صرف الدعم وتحديث بيانات المستفيدين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع توفير الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين على معرفة موقفهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية.