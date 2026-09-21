محافظ بنى سويف يلتقي قداسة البابا تواضروس الثانى فى ختام زيارته للمحافظة

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على لقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في ختام زيارته لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، والتي شهدت على مدار أيامها عددًا من اللقاءات والفعاليات والزيارات.

وخلال اللقاء، وجّه قداسة البابا تواضروس الثاني التحية والتقدير لمحافظة بني سويف، قيادةً وأجهزةً أمنية وشرطية وتنفيذية وشعبية، معربًا عن سعادته بما لمسه خلال الزيارة من حفاوة بالغة في الاستقبال، وما عكسه الحضور الشعبي من مشاعر صادقة من المحبة والترحيب والتقدير.

وأعرب قداسته عن تقديره لما شاهده من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة المحافظة، مؤكدًا أن بني سويف قدمت خلال الزيارة صورة مشرفة تعكس أصالة أهلها وما يتميزون به من محبة وكرم وحسن استقبال، وأن ما لمسه من تلاحم بين أبناء المحافظة وقياداتها يعبر عن روح مصر الجميلة التي تجمع أبناءها.

ومن جانبه، أعرب اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بنى سويف، عن بالغ سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن زيارة قداسته للمحافظة كانت مناسبة وطنية وإنسانية عزيزة على أبناء بني سويف، وأن وجود قداسته بينهم ترك أثرًا طيبًا في نفوس الجميع، لما يحمله من مكانة ومحبة واحترام لدى أبناء الوطن.

وأكد المحافظ أن قداسة البابا تواضروس الثاني يمثل قيمة وطنية وروحية كبيرة، مشيرًا إلى أن كلماته ومواقفه دائمًا ما تؤكد معاني المحبة والتآخي والانتماء، وأن لقاء قداسته بأبناء بني سويف يجسد صورة صادقة لوحدة المصريين وتماسكهم، معربًا عن خالص تقديره لقداسته على ما حملته الزيارة من رسائل محبة وسلام وانتماء.

ووجّه محافظ بني سويف الشكر والتقدير إلى أجهزة الأمن بالمحافظة ومديرية أمن بني سويف، لما بذلوه من جهود كبيرة في تأمين وتنظيم فعاليات الزيارة، والتنسيق الكامل لخروجها بهذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاح جاء نتيجة تعاون وتكامل جميع الأجهزة المعنية، وحرصها على توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الزيارة منذ بدايتها وحتى ختامها.

كما وجّه المحافظ الشكر إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكافة فرق العمل والأجهزة المعنية، لما بذلوه من جهود متواصلة في الإعداد للزيارة وتنظيم فعالياتها والتعامل مع مختلف تفاصيلها، بما أسهم في خروج برنامج الزيارة بصورة تليق بمكانة قداسة البابا وبمحافظة بني سويف وأبنائها.

وفي ختام اللقاء، تبادل اللواء عبد الله عبد العزيز وقداسة البابا تواضروس الثاني التحية والتقدير، وسط أجواء عكست مشاعر المحبة والاعتزاز، مع التأكيد على أن زيارة قداسته ستظل محطة بارزة في ذاكرة أبناء بني سويف، بما حملته من رسائل وطنية وإنسانية وروحية، وما جسدته من محبة وتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.