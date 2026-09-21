بدء تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026-2027.. الموعد والأوراق المطلوبة

تستعد المدارس الإعدادية لبدء إجراءات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك استعدادًا لخوض الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث أعلنت المدارس موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني والاستعدادات الخاصة بتقديم المستندات المطلوبة.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 22 أكتوبر 2026، وفقًا لما أعلنته المدارس الإعدادية بشأن إجراءات التقدم للامتحانات.

موعد تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026-2027

وأوضحت المدارس أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية سيكون إلكترونيًا خلال الفترة المحددة، على أن يقوم الطلاب بتسجيل البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم باستخدام الحساب الموحد.

وشددت المدارس على ضرورة استكمال عملية التسجيل وطباعة الاستمارة الإلكترونية بعد إدخال البيانات المطلوبة، تمهيدًا لتقديمها ضمن الأوراق التي يتم تسليمها إلى المدرسة.

ومن المقرر أن تستقبل شؤون الطلاب بالمدارس المستندات المطلوبة من الطلاب خلال فترة التسجيل، على أن يتم وضع الأوراق في حافظة بلاستيكية وتسليمها وفق الإجراءات التي تحددها كل مدرسة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

حددت المدارس مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، وتشمل عددًا من الصور الشخصية وشهادة الميلاد وإيصالات السداد، إلى جانب مستندات إثبات شخصية ولي الأمر.

وتأتي المستندات المطلوبة على النحو التالي:

5 صور شخصية حديثة

يتعين على الطالب تقديم 5 صور شخصية حديثة مقاس 4×6، على أن تكون الصور بخلفية بيضاء.

كما اشترطت المدارس أن يكون اسم الطالبة رباعيًا مطبوعًا أسفل الصور باستخدام الكمبيوتر، وذلك وفق الضوابط المعلنة بشأن الصور الشخصية المطلوبة لملف التقدم للامتحان.

أصل شهادة الميلاد المميكنة

يشمل ملف التقديم أيضًا أصل شهادة الميلاد المميكنة «كمبيوتر»، بالإضافة إلى صورتين واضحتين من شهادة الميلاد.

ويُفضل التأكد من وضوح بيانات شهادة الميلاد والصور المقدمة، حتى يمكن استخدامها ضمن ملف الطالب واستكمال إجراءات التقدم للامتحانات.

إيصالات سداد المصروفات ورسوم الامتحان

يتعين على الطلاب تقديم المستندات الخاصة بسداد المصروفات الدراسية ورسوم امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتشمل هذه المستندات:

أصل إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى صورتين منه.

أصل إيصال سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية بقيمة 158 جنيهًا، بالإضافة إلى صورتين من الإيصال.

وأكدت المدارس أهمية الاحتفاظ بالأصول وتقديمها ضمن المستندات المطلوبة، إلى جانب النسخ المحددة في تعليمات التسجيل.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

كما تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم، مع ضرورة كتابة رقم الهاتف المحمول على صور البطاقات، وفقًا للتعليمات المعلنة من المدارس.

ويأتي ذلك ضمن بيانات التواصل المطلوبة لاستكمال ملف الطالب وربط بيانات ولي الأمر بملف التقدم للامتحان.

طباعة الاستمارة الإلكترونية بالألوان

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم باستخدام الحساب الموحد، يتعين على الطالب طباعة استمارة التقدم للامتحان الإلكترونية بالألوان.

وتعد الاستمارة الإلكترونية من المستندات الأساسية ضمن ملف التقدم، ولذلك يجب التأكد من إتمام عملية التسجيل بصورة صحيحة قبل طباعتها وتسليمها إلى شؤون الطلاب بالمدرسة.

موعد تسليم أوراق التقدم للامتحانات

وبدءًا من 1 أكتوبر وحتى 22 أكتوبر 2026، يمكن للطلاب استكمال إجراءات تسجيل الاستمارة الإلكترونية وتجهيز المستندات المطلوبة وتسليمها إلى شؤون الطلاب بالمدرسة وفق المواعيد والإجراءات المنظمة للعملية.

ويُنصح الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بالفترة المحددة للتسجيل، وتجهيز جميع المستندات المطلوبة مسبقًا، لتجنب تأخير استكمال ملف التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026-2027.