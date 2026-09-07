حضور نسرين طافش.. سما كامل تحصل على لقب ملكة جمال مصر عالميا في ختام مسابقة Miss Egypt

بالصور.. ختام مسابقة ملكة جمال مصر.. سما كامل تسلم التاج لأروى أحمد.. ونسرين طافش تحصد لقب أجمل فنانة عربية

من ملكة جمال مصر إلى العالمية.. سما كامل تمثل مصر عالميا بلقب Miss Econternational Egypt

بالصور.. بفستان فرعوني مرصع بالألماس.. سما كامل تخطف الأنظار في ختام ملكة جمال مصر

بعد تسليمها تاج Miss Egypt لأروى أحمد.. سما كامل تحصد لقب ملكة جمال مصر عالميا

نسرين طافش تحصل على لقب أجمل فنانة عربية وسما كمال ثمثل مصر عالميا في ختام مسابقة ملكة جمال مصر

اختُتمت فعاليات مسابقة ملكة جمال مصر 2026 بحفل شهد تتويج أروى أحمد بلقب Miss Egypt 2026، وتسليمها التاج من حاملة اللقب السابقة سما كامل، التي تستعد بدورها لتمثيل مصر عالميًا بعد تتويجها بلقب Miss Eco International Egypt.



ومن المقرر أن تخوض سما كامل منافسات Miss Eco International في مايو 2027، إلى جانب متسابقات يمثلن أكثر من 56 دولة من مختلف أنحاء العالم، لتنتقل بذلك من حمل لقب ملكة جمال مصر إلى تمثيل مصر على الساحة الدولية.

وشهد الحفل لحظة مميزة جمعت سما كامل وأروى أحمد، بعدما سلمت سما تاج Miss Egypt إلى الملكة الجديدة، في ختام فترة حملها للقب، لتبدأ أروى رحلتها الجديدة كملكة جمال مصر 2026.

كما خطفت سما كامل الأنظار خلال الحفل بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانًا جريئًا مرصعًا بالألماس، صُمم بطابع مستوحى من الحضارة الفرعونية، لتظهر بإطلالة ملكية تتناسب مع أجواء الحفل.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة الفنانة نسرين طافش، والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنان تامر فرج، إلى جانب سما كامل ومايا كامل، فيما ترأست اللجنة الدكتورة آمال رزق.

كما شهد الحفل تكريم نسرين طافش ومنحها لقب "أجمل فنانة عربية"، إلى جانب مشاركتها في الحفل بفقرة غنائية قدمتها على المسرح.

وشهدت المنافسة أيضًا تتويج عدد من المتسابقات بألقاب تؤهلهن للمشاركة في مسابقات الجمال العالمية، من بينها منة فهمي، التي حصلت على لقب Miss Global Egypt 2026، لتستعد للمنافسة في المسابقة العالمية المقرر إقامتها في بانكوك خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما توجت ليلى وليد بلقب Miss Face of Beauty Egypt 2026، لتستعد لتمثيل مصر في المسابقة العالمية المقرر إقامتها في تايوان خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبذلك أسدل الستار على منافسات ملكة جمال مصر 2026 بتتويج أروى أحمد ملكة جديدة، بينما تستعد سما كامل لتمثيل مصر دوليًا من خلال لقب "ملكة جمال مصر عالميًا"، في منافسة عالمية تجمع ممثلات أكثر من 56 دولة.

نسرين طافش

مسابقة ملكة جمال مصر

نسرين طافش

ملكة جمال مصر