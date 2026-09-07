أعلنت شركة لونجي LONGi الصينية، الرائدة عالميًا في مجال حلول الطاقة الشمسية، تصدرها قائمة الشركات العالمية من حيث حجم شحنات الألواح الشمسية خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي قدرات بلغت 29.93 جيجاوات، تم توريدها إلى مختلف الأسواق العالمية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري، في مؤشر يعكس قوة الأداء التجاري للشركة، والطلب المتزايد، والنمو المتسارع في الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة عالميًا.

لونجي تتصدر عالميًا شحنات الألواح الشمسية وتطلق أحدث حلولها لتخزين الطاقة في مصر

وكشف المهندس فارس أنس، مدير مبيعات شمال أفريقيا في شركة LONGi الصينية، عن إطلاق الشركة أحدث حلولها المتكاملة لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية في مصر تحت اسم LONGi ONE، وهي منظومة تجمع بين توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والذكاء الرقمي، ضمن منظومة واحدة.

وأضاف فارس، في بيان صحفي، أن الشركة تستهدف عبر أنظمة تخزين الطاقة LONGi ONE القطاعات الصناعية والتجارية، والمشروعات الكبيرة، وشبكات التوزيع المحددة «Microgrid»، بما يدعم كفاءة استخدام الطاقة ومرونة منظومات الكهرباء، حيث تتمتع تلك الأنظمة بكفاءة تصل إلى 93.5%، وبقدرات تبدأ من 104 كيلووات وتصل إلى 6.25 ميجاوات للبطارية، بما يتيح استخدامها في مجموعة متنوعة من التطبيقات في كافة المشروعات.

وأكد أن الجمع بين الألواح عالية الكفاءة وحلول التخزين يمثل أحد أهم محاور استراتيجية LONGi خلال المرحلة المقبلة، مع تزايد احتياجات الأسواق إلى حلول متكاملة قادرة على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الطاقة الشمسية.

وكشف فارس أن إطلاق LONGi ONE في القاهرة شهد مشاركة أكثر من 13 شركة من كبار المطورين والكيانات المصرية، على رأسهم أوراسكوم وحسن علام، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية، ومطوري مشروعات الطاقة المتجددة، وشركات المقاولات والهندسة والمشتريات والبناء EPC، والمستثمرين وقادة قطاع الطاقة، فضلًا عن فرق الإدارة والفرق الفنية الإقليمية في LONGi.

وأضاف أن الشركة وقعت عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات مصرية، أبرزها شركة ريس تك و شركة ايجيبتا المصريتين، في إطار خطتها لتعزيز التعاون والتوسع بالسوق المحلية، مؤكدًا أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية لـLONGi في المنطقة، لما تتمتع به من إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية، فضلًا عن تنامي الطلب على الكهرباء وزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما تُوجت لونجي بجائزة «الريادة في تكنولوجيا الألواح الكهروضوئية (PV Module Technology Leader Award)»، التي منحتها كلٌ من شركة Solarabic، الرائدة في مجال أبحاث وإعلام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، وشركة Terrapinn، الجهة المنظمة لمعرض Solar & Storage Egypt 2026، وذلك تقديراً لريادة الشركة في تطوير تقنيات الألواح الكهروضوئية وإسهاماتها المستمرة في دفع الابتكار بقطاع الطاقة الشمسية.

ويمثل إطلاق LONGi ONE في مصر خطوة جديدة ضمن استراتيجية الشركة الإقليمية لدعم الانتقال من مشروعات الطاقة المتجددة التقليدية إلى منظومات طاقة متكاملة وذكية وأكثر مرونة، حيث تعتزم LONGi مواصلة التعاون مع الحكومات والمطورين والمستثمرين وشركات EPC ومستخدمي الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة ودعم البنية التحتية.

وأضاف مدير مبيعات LONGi في شمال أفريقيا أن تحقيق الشركة صدارة شحنات الألواح الشمسية عالميًا خلال النصف الأول من 2026 يعكس قوة LONGi التكنولوجية والتصنيعية وثقة الأسواق في منتجاتها، مشيرًا إلى أن شحنات الشركة البالغة 29.93 جيجاوات خلال ستة أشهر تؤكد استمرار الطلب القوي على حلولها في مختلف الأسواق.

وأضاف أن النمو العالمي في الطاقة الشمسية يشهد تحولًا نوعيًا، لم يعد يقتصر على إضافة قدرات توليد جديدة، وإنما يتجه بصورة متزايدة نحو حلول التخزين وإدارة الطاقة، وهو ما دفع LONGi إلى توسيع محفظة حلولها لتشمل منظومات متكاملة تجمع بين التوليد والتخزين والتقنيات الرقمية.

وأشار فارس أنس إلى أن الألواح الشمسية التي تنتجها LONGi تتمتع بكفاءة تصل إلى 24.8%، مؤكدًا أن الشركة تراعي عند تصميم منتجاتها طبيعة الظروف المناخية في مصر والمنطقة، خاصة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتآكل والأتربة، بما يعزز ملاءمتها للمشروعات المقامة في البيئات المناخية الصعبة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دخول مصر مرحلة متقدمة من تطوير قطاع الطاقة المتجددة، مع استمرار نمو قدرات التوليد من المصادر النظيفة، واستهداف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، حيث لن يقتصر احتياج السوق المصرية على إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، بل سيمتد إلى تعزيز مرونة الشبكة، والتوسع في تخزين الطاقة، وتطوير أنظمة ذكية لإدارة الكهرباء والأحمال.

وأكد فارس أنس أن LONGi تستهدف خلال الفترة المقبلة تعزيز وجودها في مصر وتوسيع قاعدة شراكاتها، مستفيدة من النمو المتوقع في سوق الطاقة الشمسية والتخزين، ومواصلة تقديم حلول متكاملة تدعم تحول السوق المصرية نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، في ظل النمو والثقة في حلول LONGi عالميًا ومحليًا