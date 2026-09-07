«ABB مصر» تعلن تطوير معامل كلية الهندسة بجامعة عين شمس ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد

أعلنت شركة ABB في مصر، الرائدة في مجالي الكهربه والأتمتة، اليوم عن الافتتاح الرسمي لمعامل هندسية مطورة بالكامل في كلية الهندسة بجامعة عين شمس. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الشركة للمسؤولية المجتمعية في مصر؛ لتجسد شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الكلية، وتؤكد التزامها الراسخ بدعم التعليم، وتنمية مهارات الشباب، وتطوير رأس المال البشري.

ABB في مصر تعلن تطوير معامل كلية الهندسة بجامعة عين شمس ضمن شراكة استراتيجية

كما قدمت الشركة منحًا دراسية متميزة لطلاب الكلية عبر مؤسسة يورجن دورمان (Jürgen Dormann Foundation) المدعومة من مجموعة ABB العالمية، بهدف سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتمكين الخريجين من إدارة الأنظمة الصناعية المتقدمة.

كما حضر افتتاح المعامل المُطورة داج يولين داننفلت سفير السويد في مصر، والسيد توماس باومجارتنر نائب السفير السويسري في مصر، وأحمد حماد رئيس مجلس إدارة ABB في مصر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وفي هذا السياق، صرح أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB في مصر، قائلاً: "نفخر بتواجد ومساهمة شركة ABB في مصر لأكثر من قرن، وانطلاقاً من هذا التواجد، تعكس شراكتنا الطويلة مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس التزام الشركة المستمر بدعم المبادرة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال تطوير التعليم الهندسي وتأهيل الجيل القادم من المهندسين، ويأتي هذا الافتتاح نتاجاً للتنسيق والتعاون التقني المستمر بين الكوادر المتخصصة في شركة ABB والجامعة، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية التي تركز على تبادل الخبرات الفنية وتطوير البنية التحتية التعليمي، ومن خلال هذا التعاون، نقوم بتجهيز المعامل وفق أعلى المعايير في مجالي الأتمتة والكهرباء، مع ضمان تطويرها المستمر عبر لجنة علمية متخصصة تتابع التطورات التكنولوجية سنوياً، لخدمة ما يقرب من 2000 طالب سنويًا."

وقد علق الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قائلاً: "إن هذا التعاون يعكس استراتيجية الجامعة في التحول نحو 'جامعات الجيل الرابع' من خلال بناء جسور قوية ومستدامة مع الشركات العالمية الرائدة مثل ABB. نهدف إلى تطوير البنية التحتية التعليمية وصياغة مستقبل مهني واعد لطلابنا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."

ومن جانبه صرح الدكتور عمرو شعت، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، قائلاً: "نفخر بالتعاون المستمر مع شركة ABB في مصر، الذي يتيح للكلية تجديد معاملها وتجهيزها بأحدث الأنظمة والتقنيات في مجال الأتمتة الكهربائية، وهذا التعاون يعزز قدرات طلابنا على اكتساب الخبرة العملية اللازمة لمواكبة متطلبات السوق والصناعة، ويؤكد التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متقدمة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي."

يضم المشروع معملين متخصصين؛ يأتي في مقدمتهما "معمل أتمتة المحركات الكهربائية والتحكم الرقمي"، والذي يمثل جوهر استثمارات الشركة في نقل التقنيات المتقدمة، وقد جُهز المعمل بأحدث مغيرات السرعة الصناعية (VSDs) من فئة (ACS880) وحقائب تدريب متطورة لأنظمة (HVAC)، لتمكين طلاب برامج الميكاترونيكس وكهرباء باور وبرنامج (iMAG) من التدريب العملي على تقنيات بدء تشغيل المحركات وبوادئ الحركة للمواتير (Soft Starters)، باستخدام ذات المعدات والمنهجيات التي تعتمدها ABB عالمياً، وإلى جانب ذلك، يتضمن المعمل تجربة أخرى تعتمد على نظام (ستار - دلتا) لبدء تشغيل المحركات، علماً بأن كلاً من تجارب بوادئ الحركة ونظام (ستار - دلتا) قد تم تركيبها داخل لوحة مفاتيح الجهد المنخفض (ABB MNS LV Switchboard).

علاوةً على ذلك، تم تزويد هذا المعمل بنظام (KNX) الذكي، والذي سيقوم بالتحكم في الإضاءة عبر حساسات التواجد وإدارة أجهزة التكييف (Split units) وستائر النوافذ، وهو حل تقني من المتوقع أن يحقق وفراً في استهلاك الطاقة تتراوح نسبته بين 30% إلى 40%.

كما شمل المشروع تطوير معمل المبادئ الأساسية للكهرباء (Fundamentals)، والذي يركز على الجوانب التطبيقية الأولية من خلال التجارب العملية، ويستفيد منه طلاب أقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية عبر ثمانية برامج أكاديمية متنوعة.

ويسهم هذا التطوير الشامل في إعداد كوادر هندسية مؤهلة لتنفيذ حلول ذكية للطاقة، بما يدعم جهود الدولة في تحديث القطاعات الصناعية والخدمية وفقًا للمعايير الدولية.

ويجدر بالذكر أن تجديد المعملين تم بموجب بروتوكول تعاون جديد بين ABB في مصر وكلية الهندسة بجامعة عين شمس. وقد ركز المشروع في مراحله الأولى على تطوير معمل أتمتة المحركات الكهربائية، قبل أن يمتد ليشمل معمل المبادئ الأساسية للكهرباء (Fundamentals).

ويهدف هذا التطوير الشامل إلى زيادة عدد الطلاب المستفيدين وتعزيز تجربتهم في التعلم العملي.

وتعود الشراكة بين ABB في مصر وجامعة عين شمس إلى عام 1999، عندما ساهمت الشركة في تطوير غرفة الجهد المنخفض وتزويدها بلوح التحكم الخاص بها.