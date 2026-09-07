جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر 83 محضرا ويفحص 1205 شكاوى

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تفعيل المنظومة الرقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من خلال شن حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتعليمات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتطبيق أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات

وأوضح شريف جمعة، المدير العام لفرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الفرع شن خلال شهر أغسطس الماضي عدة حملات رقابية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والصحة وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم والكافيهات ومحال المنظفات والجزارة ومستودعات الأدوية والغاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تفاصيل محاضر التموين

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 25 محضراً في مجال التموين لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 40 محضراً في مجال سلامة الغذاء لعدم اتباع الاشتراطات وحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير مدون عليها بيانات مع التحفظ عليها، بالإضافة إلى تحرير 18 محضراً في مجال الصحة لعدم حمل شهادات صحية، كما تم التفتيش على 188 منشأة وإفادة مسؤوليها بالقواعد القانونية لحماية المستهلك.

استقبال 1100 شكوي

وفي السياق نفسه، استقبل فرع الجهاز خلال الشهر ذاته 1100 شكوى واردة و105 شكاوى ميدانية، حيث تم حل وإزالة أسباب 980 شكوى، وجارٍ متابعة وفحص 120 شكوى أخرى للتيسير على المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم في أسرع وقت.