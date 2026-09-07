أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً بقطاعات الصرف الصحى، والطرق والنقل، والكهرباء، بتكلفة إجمالية 2 مليار و62 مليونا و900 ألف جنيه، جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجارى، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، والذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتُسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

افتتاح 21 مشروعاً خدمياً فى الشرقية بتكلفة 2.62 مليار جنيه خلال أيام

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة فى تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاهزة للافتتاح شملت 8 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية 687 مليونا و900 ألف جنيه، تمثلت فى مشروع توسعات معالجة الزنكلون بمركز الزقازيق بتكلفة 52 مليون جنيه، ورافع صرف صحى الزند بتكلفة 40 مليون جنيه، وكذلك محطة معالجة قصاصين الأزهار بتكلفة 143 مليون و200 ألف جنيه، بنطاق مركز ومدينة أولاد صقر، ومحطة معالجة كفر الفرايحة بتكلفة 159 مليون و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى محطة معالجة سنيطة الرفاعين بتكلفة 64 مليون و500 ألف جنيه، ومشروع صرف صحى سوادة 1 بتكلفة 99 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى سوادة 2 بتكلفة 95 مليون جنيه، بنطاق مركز ومدينة فاقوس، ومشروع رافع صرف صحى المناحريت وبتكلفة 35 مليون جنيه، بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

وأكد محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ مشروعات فى قطاع الطرق والنقل بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه، تمثلت فى مشروع إنشاء ورصف طريق مصرف إكوة بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ومشروع إنشاء كوبرى مشاة عبدالمنعم رياض بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، بنطاق مركز ومدينة بلبيس، وكذا عملية رفع كفاءة كوبرى مشاة أبوعميرة بتكلفة إجمالية مليون جنيه، بنطاق حى أول الزقازيق، ومشروع رصف دائرى الإبراهيمية بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه، منها مشروع إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط «هوائي» بتكلفة إجمالية 133 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط «كابلات» بتكلفة إجمالية 317 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المنخفض بتكلفة إجمالية 151 مليون و300 ألف جنيه، وكذا مشروع إحلال وتجديد وتوسعات محولات وأكشاك بتكلفة إجمالية 112 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتوسعات خلايا جهد متوسط «8 خلايا» بتكلفة إجمالية 9 ملايين و600 ألف جنيه، فضلاً عن تطوير 11 إدارة كهرباء «أنشاص- الإبراهيمية- شرق منيا القمح- البر الشرقى- ديرب نجم- كفر صقر- ههيا- الحسينية- وسط الزقازيق- العباسة- الجامعة» بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه، بالإضافة إلى موزع كهرباء السواقى بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه، وموزع كهرباء المؤانسة بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه، وموزع كهرباء عبدالمنعم نبيه بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه.

وجدير بالذكر أنه خلال الشهر الجارى وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى من المقرر افتتاح 66 مشروع تنموى وخدمى بتكلفة 2.7 مليار جنيه بمختلف المراكز والمدن فى قطاعات «الصحة، الطرق والنقل، الأبنية التعليمة، الصرف الصحى، الأزهر والأوقاف، الشباب والرياضة، الطب البيطرى، الكهرباء».