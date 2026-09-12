ترامب يكشف موعد انتهاء الحرب مع إيران.. ويتوقع انخفاض أسعار النفط بشدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران «قريبًا جدًا»، في تصريحات جديدة تناول خلالها تطورات المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، إلى جانب تداعيات الصراع على أسواق الطاقة والملاحة في المنطقة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، حيث سُئل الرئيس الأمريكي عن الموعد المتوقع لانتهاء الحرب مع إيران، ليرد قائلًا: «أعتقد أنها ستنتهي قريبًا جدًا»، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول موعد محدد أو طبيعة المسار الذي يمكن أن يقود إلى إنهاء المواجهة.

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل استمرار التطورات العسكرية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل المواجهة وإمكانية انتقالها إلى مرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس حديث ترامب عن قرب انتهاء الحرب وجود توقع أمريكي بإمكانية احتواء التصعيد والوصول إلى نهاية للمواجهة، إلا أن التصريحات لم تتضمن تفاصيل واضحة بشأن المفاوضات أو الترتيبات التي يمكن أن تسبق وقف العمليات العسكرية.

وتبقى التطورات الميدانية والتحركات السياسية بين الجانبين عوامل رئيسية في تحديد مستقبل الحرب، خاصة في ظل استمرار التوتر في مناطق استراتيجية بالشرق الأوسط.

ترامب يجدد موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني

وفي سياق حديثه عن الحرب، جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في إشارة إلى استمرار اعتبار الملف النووي الإيراني أحد أبرز أسباب التوتر بين واشنطن وطهران.

كما اتهم ترامب إيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب «شرق-غرب» في المملكة العربية السعودية، ما يضيف بعدًا إقليميًا إلى المواجهة المستمرة بين البلدين.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه المخاوف من امتداد تداعيات الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، سواء من خلال الهجمات المباشرة أو التأثير على حركة الملاحة والطاقة.

ترامب يكشف موقف الحوثيين من الحرب

وتطرق الرئيس الأمريكي أيضًا إلى جماعة الحوثي، مشيرًا إلى وجود تواصل بينها وبين واشنطن.

وقال ترامب إن الحوثيين يفضلون عدم انخراط الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب، في تصريحات تأتي بالتزامن مع استمرار حالة التوتر التي تشهدها المنطقة.

ويعد البحر الأحمر والممرات البحرية المحيطة به من أبرز المناطق التي تتأثر بالتطورات الأمنية في الشرق الأوسط، خصوصًا مع ارتباطها بحركة التجارة الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة.

ترامب: واشنطن تفرض سيطرتها على مضيق هرمز

وعن الوضع في مضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على المضيق، مشيرًا إلى أن غالبية السفن لا تزال قادرة على المرور عبره.

ووصف الرئيس الأمريكي الحصار الذي تفرضه بلاده بأنه «ناجح للغاية»، في وقت يمثل فيه مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية عالميًا، نظرًا لدوره في نقل إمدادات النفط والطاقة.

وتحظى التطورات المتعلقة بالمضيق باهتمام دولي واسع، إذ إن أي اضطراب كبير في حركة الملاحة عبره قد ينعكس على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ترامب يتوقع انخفاض أسعار النفط بعد انتهاء الحرب

وعلى الصعيد الاقتصادي، توقع الرئيس الأمريكي انخفاضًا حادًا في أسعار النفط عقب انتهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب إن «أسعار النفط ستنخفض بشدة عند انتهاء الحرب»، في إشارة إلى توقعه أن يؤدي انتهاء المواجهة إلى تراجع الضغوط التي تدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع.

وترتبط أسعار النفط بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة عندما تتعلق الأحداث بممرات مائية رئيسية أو دول منتجة ومصدرة للطاقة.

مستقبل الحرب وتأثيراتها على الأسواق

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مسار الحرب مع إيران، وسط مخاوف من استمرار التأثيرات الناتجة عن الصراع على أسعار النفط وأمن الملاحة وسلاسل الإمداد.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي أن الحرب قد تنتهي «قريبًا جدًا»، لا تزال تفاصيل التسوية المحتملة غير معلنة، كما لم يكشف عن جدول زمني واضح لإنهاء المواجهة.

ويبقى مستقبل الصراع مرهونًا بالتطورات العسكرية والسياسية خلال الأيام المقبلة، في ظل أهمية مضيق هرمز والبحر الأحمر بالنسبة إلى حركة التجارة العالمية، فضلًا عن الدور المحوري لمنطقة الخليج في إمدادات الطاقة الدولية.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى أي تحركات دبلوماسية جديدة قد تمهد لإنهاء الحرب، وما إذا كانت توقعات ترامب بانخفاض أسعار النفط ستتحقق مع تراجع حدة التوتر وعودة الاستقرار إلى المنطقة.