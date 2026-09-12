في أول أيام الدراسة.. عمارة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس بنى سويف

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، أجرى الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، صباح اليوم السبت 12 سبتمبر، جولة ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة، شملت مدرستي الأقباط الإعدادية بنين والأقباط الإعدادية بنات.

وشهد مدير المديرية طابور الصباح بمدرسة الأقباط الإعدادية بنين، وتابع الإذاعة المدرسية وتحـية العلم والسلام الوطني، ومدى التزام الطلاب والمعلمين بقواعد الانضباط، مؤكدًا أهمية أن تبدأ الدراسة بصورة منظمة وهادفة، مع متابعة الطلاب أثناء الطابور ومنع التدافع والسلوكيات غير المنضبطة، وعدم إطالة فترة الطابور بما يؤثر على زمن الحصص.

وخلال جولته داخل الفصول، اطمأن الدكتور عصام عمارة على انتظام حضور الطلاب والمعلمين وسير الحصص الدراسية، وحرص على التواصل مع الطلاب والاستماع إلى ملاحظاتهم، كما استقبل الطلاب بالهدايا، في أجواء اتسمت بالترحيب والبهجة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ووجه مدير المديرية بضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، مع المتابعة المستمرة لموقف توزيع الكتب بمختلف المدارس، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه عملية التسليم.

كما تفقد مدرسة الأقباط الإعدادية بنات، وتابع انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على حضور الطالبات والمعلمين والعاملين، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب والطالبات على التعلم والتحصيل.

وأكد الدكتور عصام عمارة أن المتابعة الميدانية تأتي في مقدمة أولويات العمل خلال العام الدراسي الجديد، للوقوف على انتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، ورصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مشددًا على أن مصلحة الطالب هي الأولوية، وأن العمل الميداني أساس النجاح.

وأشار إلى أن الدراسة بدأت اليوم السبت في 134 مدرسة حكومية وخاصة، تستقبل أكثر من 131 ألف طالب وطالبة، على أن تنتظم الدراسة بكامل مدارس المحافظة اعتبارًا من غدٍ الأحد 13 سبتمبر، فيما تستقبل مدارس بني سويف خلال العام الدراسي الجديد نحو 884 ألفًا و861 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

رافق مدير المديرية خلال الجولة الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، خالد عبد العظيم مدير إدارة بني سويف التعليمية، أشرف أبو الليل مدير التعليم الإعدادي بالمديرية.

وتواصل مديرية التربية والتعليم ببني سويف متابعتها الميدانية لمختلف الإدارات التعليمية والمدارس، لضمان انتظام الدراسة وتطبيق قواعد الانضباط، وتحقيق بداية مستقرة ومنظمة للعام الدراسي الجديد.