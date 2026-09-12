تحرير 19 محضرًا وضبط 3 أطنان من السلع الغذائية المخالفة في حملات رقابية في جهينة بسوهاج

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ تداول السلع الغذائية، والتصدي بكل حسم للمخالفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، بالتعاون مع مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، بحملة رقابية مكبرة استهدفت عددًا من المحال العامة والمجازر والمطاعم بنطاق المدينة والقرى التابعة.

وأوضح علي لطفي رئيس مركز ومدينة جهينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة، وإشغال الطريق، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضر حيازة سلع غذائية دون فواتير، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على 3 أطنان من السلع الغذائية، بواقع 2 طن من الفول وطن من العدس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد محافظ سوهاج على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، ومراجعة المعروض من السلع والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالأسعار وحجب السلع وعدم الإعلان عنها.