بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف رسميًا وانخفاض الرطوبة خلال أيام

يترقب كثير من المواطنين في مصر انتهاء فصل الصيف رسميًا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الفترة الماضية، وما صاحب ذلك من زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار. وفي هذا السياق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وأكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف يقترب من نهايته رسميًا، موضحة أن المتبقي على انتهاء الفصل الحالي نحو 10 أيام، على أن يبدأ فصل الخريف يوم 23 سبتمبر الجاري.

موعد انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطنين سيبدأون خلال الفترة المقبلة في ملاحظة تغير تدريجي في الأجواء، بالتزامن مع اقتراب نهاية فصل الصيف والاستعداد لاستقبال فصل الخريف.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة في درجات الحرارة، إلا أن هذه الارتفاعات لن تكون بالقوة نفسها التي شهدتها البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس مقارنة بالفترة الماضية.

تحسن حالة الطقس خلال ساعات الليل والصباح

ولفتت إلى أن التحسن في حالة الطقس أصبح أكثر وضوحًا خلال ساعات الليل وفترات الصباح الباكر، حيث أصبحت الأجواء أكثر اعتدالًا مقارنة بساعات النهار.

في المقابل، تستمر الأجواء الحارة نسبيًا خلال فترة النهار، ويرجع ذلك إلى استمرار تأثير أشعة الشمس، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأكدت أن درجات الحرارة المسجلة حاليًا أصبحت أقل من القيم التي شهدتها البلاد خلال ذروة فصل الصيف، إلا أن ارتفاع الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار قد يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من المعدلات المسجلة.

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الرطوبة

ومن أبرز التغيرات المرتقبة خلال الأيام المقبلة، انخفاض نسب الرطوبة بشكل تدريجي، حيث أوضحت الدكتورة منار غانم أن المواطنين سيشعرون بانخفاض الرطوبة بصورة أكبر مع نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن ينعكس تراجع نسب الرطوبة على الإحساس العام بحالة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتصبح الأجواء أكثر راحة مقارنة بما شهدته البلاد خلال الأسابيع الماضية.

هل تنتهي موجات الحر مع اقتراب الخريف؟

وبحسب تصريحات المتنبئ الجوي، فإن اقتراب نهاية فصل الصيف لا يعني بالضرورة اختفاء الارتفاعات في درجات الحرارة بشكل كامل، إذ يمكن أن تشهد البلاد بعض الارتفاعات المؤقتة خلال الفترة المقبلة.

لكن هذه الارتفاعات ستكون محدودة مقارنة بمستويات الحرارة التي شهدتها مصر خلال شهري يوليو وأغسطس، مع استمرار التحسن التدريجي في الأجواء كلما اقتربنا من بداية فصل الخريف.

طقس أكثر اعتدالًا خلال الفترة المقبلة

ومن المتوقع أن يسهم تراجع نسب الرطوبة واقتراب انتهاء فصل الصيف في تحسن الإحساس بحالة الطقس تدريجيًا، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ومع حلول يوم 23 سبتمبر، تبدأ فلكيًا ووفق التقويم المناخي مرحلة فصل الخريف، الذي يمثل انتقالًا تدريجيًا من أجواء الصيف الحارة إلى أجواء أكثر اعتدالًا خلال الفترات المقبلة.

وبذلك، فإن الأيام العشرة المقبلة تمثل مرحلة انتقالية في حالة الطقس، مع استمرار احتمالية حدوث ارتفاعات طفيفة ومؤقتة في درجات الحرارة، بالتزامن مع انخفاض تدريجي في نسب الرطوبة وتحسن الأجواء ليلًا وفي الصباح الباكر.

ويترقب المواطنون خلال الفترة المقبلة المزيد من بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للتعرف على تطورات درجات الحرارة وحالة الطقس، خاصة مع بدء الدراسة واستمرار الأنشطة اليومية خلال ساعات النهار.