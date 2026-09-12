القصة الكاملة لإحالة مسؤولي النظافة للتحقيق في 4 أحياء بالجيزة

من متابعة مستوى النظافة والإشغالات إلى الإحالة للتحقيق.. هكذا انتهت جولة محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري في عدد من شوارع ومناطق إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة، بعدما كشفت الجولة عن أوجه قصور في أداء منظومة النظافة، استدعت تحركًا فوريًا من المحافظة.

في هذا التقرير يرصد الموجز القصة كاملة بشأن إحالة مسؤولي النظافة بأحياء المنيرة وإمبابة والوراق والعجوزة وهيئة النظافة للتحقيق.

ماذا رصد محافظ الجيزة في الجولة؟

بدأت الواقعة خلال تفقد الدكتور أحمد الأنصاري حالة النظافة والإشغالات بعدد من المناطق والشوارع التابعة لأحياء إمبابة والمنيرة والوراق والعجوزة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

وشملت الجولة مناطق تاج الدول، ومدينة العمال، وحارة الشجيع، وشوارع الطيار فكري، والمحطة، وسعد زغلول، وعبد الله خليفة، والبوهي، وترعة السواحل، والقومية العربية، والمطار، والأقصر، وجمال عبد الناصر، ووراق العرب، وشارع نادي إمبابة الرياضي، والإسراء، ولبنان، و26 يوليو.

حملات النظافة

لماذا أحيل مسؤولو النظافة للتحقيق؟

على خلفية ما تم رصده خلال الجولة، قرر محافظ الجيزة إحالة مسؤولي النظافة بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة والعجوزة، إلى جانب مسؤولي هيئة النظافة، للتحقيق بسبب التقصير في أداء المهام المنوطة بهم.

وكلف المحافظ نائب المحافظ، والسكرتير المساعد، ورئيس هيئة النظافة، ورئيس مدينة الجيزة، وفرق المتابعة الميدانية، بالنزول الفوري لمراجعة حالة النظافة في الأحياء الأربعة والعمل على رفع مستوى الخدمات بها.

النظافة في الجيزة

حملة موسعة حول مدارس العجوزة وإمبابة والمنيرة

لم تتوقف التحركات عند حدود الإحالة للتحقيق، إذ وجه المحافظ بتنفيذ حملة موسعة بمحيط جميع المدارس في نطاق أحياء العجوزة وإمبابة والمنيرة.

وتستهدف الحملة منع وجود أي تجمعات للقمامة أو نقاط فرز عشوائي، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة النظافة في المناطق المحيطة بالمدارس.

حملات النظافة

موقف عشوائي يعرقل الطريق في المنيرة الغربية

في ملف الإشغالات وحركة المرور، كلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس بإزالة موقف عشوائي بشارع الكيلاني في المنيرة الغربية، بسبب إعاقته حركة الطريق.

ووجه بدراسة تحديد موقف بديل للمواطنين، بما لا يؤثر على حركة المرور وانتظامها في الشارع.

4 أحياء تحت المتابعة بعد الجولة

تشمل الإجراءات التي وجه بها المحافظ أحياء الوراق وإمبابة والمنيرة والعجوزة، مع تكليف فرق المتابعة بمراجعة حالة النظافة ميدانيًا والعمل على معالجة أوجه القصور التي تم رصدها خلال الجولة، بالتزامن مع التعامل مع الإشغالات والمواقف العشوائية المؤثرة في حركة المواطنين والسيارات.