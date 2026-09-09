وزارة العمل توجه تحذيرًا عاجلًا للشباب بشأن فرص العمل في إيطاليا.. ما القصة؟

تزايدت خلال الأيام الماضية منشورات ومقاطع فيديو تتحدث عن فرص سفر وتشغيل للشباب المصري في إيطاليا، مستندة إلى نتائج اللقاءات المصرية الإيطالية الرسمية الأخيرة، إلا أن وزارة العمل حذرت من معلومات وصفتها بغير الدقيقة والمضللة، مؤكدة أنها لا تمثل أي إعلان رسمي صادر عنها.

ويرصد الموجز في هذا التقرير القصة الكاملة حول فرص العمل للمصريين في إيطاليا على النحو الأتي.

وزارة العمل تحذر من صفحات فرص العمل في إيطاليا

أكدت وزارة العمل أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومقاطع الفيديو بشأن فرص السفر والتشغيل في إيطاليا يستند بشكل غير دقيق إلى ما أُعلن عن نتائج اللقاءات المصرية الإيطالية الأخيرة، ويتضمن تحريفًا للمعلومات، مشددة على أن الوزارة لم تصدر أي إعلان رسمي بشأن ما يتم تداوله.

وحذرت الوزارة الشباب من التعامل مع أي صفحات أو أشخاص يدّعون تقديم خدمات أو تسهيلات أو إجراءات للسفر والعمل في إيطاليا، أو يطلبون بيانات شخصية أو مبالغ مالية، موضحة أن جميع خدمات وزارة العمل مجانية بالكامل ودون وسطاء.

وزارة العمل

الإعلان عن فرص السفر والعمل عبر القنوات الرسمية

أوضحت وزارة العمل أن أي إجراءات أو فرص عمل أو برامج لتسفير العمالة المصرية إلى الخارج سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية، وفق الإجراءات والقواعد التي سيتم الإعلان عنها في حينها.

تحذير من الروابط والجهات غير الرسمية

طالبت الوزارة الشباب بعدم الانسياق وراء المعلومات أو الروابط غير الرسمية، وعدم التعامل مع أي أشخاص أو جهات تدعي تمثيل وزارة العمل أو امتلاك أولوية أو قدرة خاصة على إنهاء إجراءات السفر أو التشغيل.

وأكدت أن الاستفسارات والمعلومات الرسمية بشأن فرص العمل بالخارج تُستقى حصريًا من القنوات الرسمية لوزارة العمل، مشيرة إلى أنها ستتخذ ما يلزم للتعامل مع أي محاولات لاستغلال اسمها أو تضليل المواطنين.

وزارة العمل: لا تدفعوا أموالًا أو تقدموا بيانات لجهات غير رسمية

جددت وزارة العمل دعوتها للشباب إلى تحري الدقة قبل التعامل مع أي إعلانات بشأن فرص العمل في إيطاليا، وعدم دفع أي مبالغ مالية أو تقديم مستندات أو بيانات لأي جهة غير رسمية، حفاظًا على حقوقهم ومنعًا لاستغلالهم.

الجدير بالذكر ان الموقع الرسمي للوزارة هو :

www.labour.gov.eg

ورابط الصفحة الرسميه علي الفيس بوك :

https://www.facebook.com/share/1Cu3iZLPQg/