استقبل الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026، وان جونج كيم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي شركة «KHNP» الكورية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة مستجدات العمل في مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

رئيس المحطات النووية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية وممثلي «KHNP» التعاون في مشروع الضبعة

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الصلة بمشاركة شركة «KHNP» في مشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التنسيق بين فرق العمل المصرية والكورية، بما يسهم في دعم سير العمل وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف المشاركة في التنفيذ.

وأكد الدكتور شريف حلمي أهمية التعاون القائم بين الجانبين المصري والكوري في مجال الطاقة النووية، مشيرًا إلى حرص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة، بما يدعم تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية، وما تشهده من تعاون متنامٍ في عدد من المجالات، ولا سيما قطاع الطاقة، بما يعكس حرص البلدين على مواصلة دفع أوجه التعاون المشترك.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين المصري والكوري، بما يدعم تنفيذ الأعمال المرتبطة بمشاركة شركة «KHNP» في المشروع، ويسهم في تحقيق مستهدفاته.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء استمرار جهودها في تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، ودعم تنفيذ مشروع محطة الضبعة باعتباره أهم المشروعات القومية والاستراتيجية في قطاع الطاقة، بما يسهم في دعم أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية