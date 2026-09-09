موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. هل يتم تبكيرها قبل بدء الدراسة؟

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة تقديم موعد صرف المرتبات قبل بدء الدراسة، خاصة مع زيادة الالتزامات المالية التي تتحملها الأسر خلال هذه الفترة.

وتزايد البحث عن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع اهتمام الموظفين بمعرفة موعد إتاحة المرتبات في الحسابات البنكية ووسائل الصرف المختلفة، إلى جانب قيمة المرتبات المستحقة وفقًا للدرجات الوظيفية بعد تطبيق الزيادات المقررة.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026 للعاملين بالدولة، على أن يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقًا لجدول مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة المعلن من الوزارة.

ويستمر صرف المرتبات وفق المواعيد المحددة من الجهات المعنية، مع إمكانية حصول الموظفين على مستحقاتهم من خلال وسائل الصرف المتاحة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار جهات العمل.

وحتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي عن تقديم موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 ليكون قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وبالتالي يظل يوم الخميس 24 سبتمبر هو الموعد المعلن لصرف المرتبات، ما لم تعلن وزارة المالية لاحقًا عن تعديل في جدول الصرف.

موعد صرف المستحقات المتأخرة في سبتمبر

وبخلاف موعد صرف المرتب الشهري، حددت وزارة المالية مواعيد صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026.

وتشمل المستحقات المتأخرة مبالغ مالية مستحقة للعاملين بخلاف قيمة المرتب الشهري، وفقًا لما تقرره كل جهة حكومية والبيانات الخاصة بالمستحقات المالية للعاملين بها.

ويُنصح الموظفون بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والجهات التي يعملون بها للتأكد من أي تحديثات تتعلق بمواعيد صرف المرتبات أو المستحقات.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2026

أتاحت الجهات المعنية عدة وسائل يمكن من خلالها للموظفين الحصول على مرتبات سبتمبر 2026، بما يتيح صرف المستحقات بسهولة ودون الحاجة إلى الانتظار داخل مقار العمل.

وتشمل أبرز وسائل صرف المرتبات ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM .

. فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات «ميزة».

وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للموظفين وفقًا للجهة التابعين لها.

ويستطيع الموظف استخدام وسيلة الصرف المناسبة له وفقًا للبطاقة أو الحساب الذي يحصل من خلاله على راتبه.

قيمة مرتبات سبتمبر 2026 بعد الزيادة

تختلف قيمة المرتب الذي يحصل عليه الموظف وفقًا لدرجته الوظيفية، وجاءت القيم المعلنة للدرجات المختلفة على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 15,534 جنيهًا.

15,534 جنيهًا. الدرجة العليا: 13,294 جنيهًا.

13,294 جنيهًا. درجة مدير عام: 12,286 جنيهًا.

12,286 جنيهًا. الدرجة الأولى: 11,054 جنيهًا.

11,054 جنيهًا. الدرجة الثانية والثالثة: 10,500 جنيه.

10,500 جنيه. الدرجة الرابعة: 9,934 جنيهًا.

9,934 جنيهًا. الدرجة الخامسة: 9,822 جنيهًا.

9,822 جنيهًا. الدرجة السادسة: 8,800 جنيه.

وتختلف قيمة ما يحصل عليه الموظف فعليًا بحسب الاستقطاعات والبدلات والمزايا المالية المقررة لكل جهة، لذلك لا تعني القيم السابقة بالضرورة صافي المبلغ الذي يتم تحويله إلى حساب الموظف.

هل يتم صرف مرتبات سبتمبر قبل بداية الدراسة؟

يتصدر سؤال هل يتم صرف مرتبات سبتمبر 2026 قبل بداية الدراسة؟ عمليات البحث، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد وزيادة احتياجات الأسر المصرية المتعلقة بالمصروفات والملابس والأدوات المدرسية.

وحتى تاريخ نشر المعلومات المتاحة، لم تعلن وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026، وبالتالي يظل الموعد الرسمي المحدد هو الخميس 24 سبتمبر 2026.

وفي حال صدور قرار جديد بتعديل موعد الصرف أو تبكيره، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عنه رسميًا من وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة.

متابعة موعد صرف المرتبات

ومع استمرار اهتمام الموظفين بموعد صرف المرتبات، خاصة خلال المواسم التي ترتفع فيها الالتزامات المالية للأسر، يظل الاعتماد على البيانات الرسمية هو الوسيلة الأدق لمعرفة أي تغييرات في جدول الصرف.

وبناءً على الموعد المعلن حاليًا، يبدأ صرف مرتبات سبتمبر 2026 يوم الخميس 24 سبتمبر، بينما تم تحديد أيام 8 و9 و10 سبتمبر لصرف المستحقات المالية المتأخرة، مع استمرار إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية وغيرها من وسائل الصرف المعتمدة.