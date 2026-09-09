الجيزة تضبط 2259 قضية تموينية وتصادر 200 طن سلع مخالفة.. إليك تفاصيلها

حملات التموين في الجيزة.. كشفت الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية في الجيزة عن ضبط 2259 قضية تموينية متنوعة، مع مصادرة 200 طن و463 كيلوجرامًا و47 ألفًا و645 لترًا و4719 وحدة من السلع والمواد المخالفة، في إطار مواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، بحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه.

تلقى محافظ الجيزة أحمد الأنصاري تقريرًا حول جهود مباحث تموين الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بالمحافظة، والتي استهدفت ضبط الأسواق والتصدي لمخالفات السلع والمواد التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

53 قضية غش تجاري وتدليس في الجيزة

في مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 53 قضية تضمنت سلعًا ومنتجات مخالفة، شملت الدقيق الفاخر والأرز والمكرونة والجبن والسكر والسمن النباتي والعصائر والبن والأعلاف والأدوية وغيرها.

بلغ إجمالي المضبوطات في هذه القضايا 172 طنًا و715 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 4395 وحدة.

1226 قضية في المطاحن والمخابز

سجلت الحملات 1226 قضية في مجال المطاحن والمخابز، تنوعت بين تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، إلى جانب إدارة مخابز بدون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية.

بلغ إجمالي المضبوطات في هذا المجال 18 طنًا و850 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم.

ضبط سلع تموينية مدعمة

أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين عن ضبط 5 قضايا لتجميع والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة، شملت الدقيق والمكرونة والسكر والزيت.

بلغ إجمالي المضبوطات 6 أطنان و898 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 3310 لترات.

البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز

في مجال المواد البترولية، تم ضبط 13 قضية لتجميع والاستيلاء على البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز.

بلغ إجمالي المضبوطات 43 ألفًا و925 لترًا، بالإضافة إلى 151 وحدة.

961 قضية في المحلات العامة

ضبطت الحملات 961 قضية في مجال المحلات العامة، تضمنت إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق

أكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.