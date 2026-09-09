أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026.. عيار 21 يسجل 6280 جنيهًا

تواصل أسعار الذهب في مصر تحركاتها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وسط متابعة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الذهب المحلية والعالمية، في ظل استمرار التأثر بحركة أسعار الأونصة عالميًا وسعر الدولار المستخدم في تسعير المعدن النفيس بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية مستويات منخفضة خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع وصول سعر أونصة الذهب عالميًا إلى نحو 4,388.27 دولار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار مختلف الأعيرة المتداولة في السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-9-2026

شهدت أسعار الذهب تفاوتًا بين أعيرة الذهب المختلفة، حيث جاء سعر الذهب عيار 24 عند مستويات مرتفعة مقارنة بباقي الأعيرة، باعتباره الأعلى من حيث درجة النقاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,175 جنيهًا للبيع، مقابل 7,120 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 24 من أكثر أعيرة الذهب نقاءً، ويستخدم بصورة أكبر في السبائك والمشغولات التي ترتفع فيها نسبة الذهب الخالص.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويأتي سعر الذهب عيار 21 في مقدمة مؤشرات سوق الذهب المحلية، نظرًا لكونه العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين، سواء عند شراء المشغولات الذهبية أو متابعة حركة الأسعار اليومية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء نحو 6,280 جنيهًا للبيع، في حين سجل سعر الشراء حوالي 6,230 جنيهًا.

وتتجه أنظار قطاع كبير من المواطنين إلى سعر عيار 21 بشكل خاص، باعتباره الأكثر استخدامًا في المشغولات الذهبية داخل السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 18 وعيار 14

أما سعر الذهب عيار 18، فقد سجل خلال تعاملات اليوم نحو 5,385 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 5,340 جنيهًا.

وفي السياق نفسه، وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4,185 جنيهًا للبيع، مقابل 4,155 جنيهًا للشراء.

وتختلف أسعار الأعيرة وفقًا لدرجة نقاء الذهب ونسبة المعدن النفيس الموجودة في كل جرام، إلى جانب تأثرها بحركة الأونصة عالميًا وسعر الصرف والتغيرات في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 نحو 50,240 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 49,840 جنيهًا.

ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة بحركة سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية.

ويُقبل بعض المستثمرين على الجنيهات الذهبية باعتبارها إحدى أدوات الادخار والاستثمار في المعدن النفيس، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف الأسعار من تاجر إلى آخر وفقًا للمصنعية والرسوم وظروف السوق.

سعر أونصة الذهب في مصر اليوم

وعلى مستوى سعر الأونصة، سجلت أونصة الذهب مقومة بالجنيه المصري نحو 223,235 جنيهًا للبيع، مقابل 221,455 جنيهًا للشراء.

وعالميًا، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4,388.27 دولار، وهو المستوى الذي يمثل أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد اتجاهات أسعار الذهب بالسوق المحلية.

وتترقب الأسواق العالمية باستمرار تحركات أسعار الذهب، خاصة مع ارتباط المعدن الأصفر بالعديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها أسعار الفائدة وحركة الدولار والتطورات في الأسواق العالمية.

سعر دولار الصاغة اليوم

وفيما يتعلق بسعر دولار الصاغة، وهو السعر الاسترشادي المستخدم في احتساب أسعار الذهب داخل السوق المحلية، فقد سجل نحو 50.87 جنيه.

وجاء ذلك مقارنة بسعر الدولار في البنوك، الذي بلغ نحو 50.97 جنيه.

ويعد سعر الدولار من العناصر المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب السعر العالمي للأونصة وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

أسعار الذهب تتأثر بالسوق العالمية والمحلية

وتظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بعدة عوامل متغيرة، يأتي في مقدمتها سعر الأونصة في الأسواق العالمية، إلى جانب حركة سعر الدولار والعرض والطلب محليًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للذهب قد تختلف عند تنفيذ عمليات البيع والشراء الفعلية، نتيجة إضافة المصنعية والدمغة والرسوم بحسب نوع المشغولات الذهبية والتاجر، لذلك يفضل للمستهلك الاستفسار عن السعر النهائي قبل إتمام عملية الشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر باختصار